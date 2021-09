Chi è Marika Geraci? Biografia, vita privata e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Marika di Uomini e Donne? Cognome, biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama che ha deciso di conoscere meglio Armando Incarnato.

Marika Geraci- foto instagram.com

Marika Geraci: Biografia e vita privata

Marika Geraci è nata a Palermo e più precisamente a Cerda sotto il segno del Sagittario, ma di lei non si hanno ancora informazioni dettagliate.

Da settembre la bellissima siciliana è entrata a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne e pertanto è single. Del suo passato sentimentale, invece, non si sa nulla.

Quello che sappiamo è che sembra abbia partecipato a qualche concorso di bellezza e in molti hanno rimarcato una certa somiglianza tra Marika Geraci e Rossella Brescia.

Marika Geraci a Uomini e Donne

Marika Geraci a Uomini e Donne- foto instagram.com

Marika Geraci arriva negli studi di Uomini e Donne e ha affascinato subito il parterre maschile per la sua freschezza e la sua bellezza. Di certo non è passata inosservata ad Armando Incarnato.

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno provato a convincere Marika a non conoscere il cavaliere napoletano, ma senza successo.

“So a cosa vado incontro perché so che ho scelto la patata bollente del parterre, ma mi piace. Voglio cominciare questo percorso senza filtri. Voglio conoscerlo anche perché lui vive a Napoli e io a Palermo. Voglio vedere se sarà presente, ma non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo solo per quello che ho visto da casa. La chimica c’è”, ha detto la dama del trono over.

Tra Marika e Armando sembra essersi instaurato un feeling particolare e una grande chimica tra carezze, abbracci e baci. Tra l’altro il cavaliere napoletano sembra essere davvero interessato.

Marika Geraci: Instagram

Marika Geraci- foto instagram.com

Marika Geraci ha un profilo Instagram molto attivo che continua a collezionare followers, complice la partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate di Marika ci sono quelle che la vedono in pose professionali, quelle che la immortalano in momenti di svago e quelle che la ritraggono in compagnia delle amiche.