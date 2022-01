Chi è Martina Viali? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne che ha catturato le attenzioni di Matteo Ranieri.

Martina Viali – foto instagram.com

Martina Viali: Biografia e vita privata

Martina Viali è nata a Roma il 2002 e lì è cresciuta e vive attualmente ma, a parte questo, non si sa molto di lei e della sua famiglia.

Per quanto riguarda il suo carattere sappiamo, grazie a un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, che è “istigatrice, provocatrice, mi piace capire chi ho di fronte e metterlo spalle al muro. A volte lo faccio anche per vedere se questa persona può fare per me: mi serve per capire se sa tenermi testa”.

Martina Viali: Lavoro

Martina Viali si è diplomata alle scuole superiori e subito dopo ha intrapreso il corso si laurea in Comunicazione e Tecnologia presso l’Università la Sapienza di Roma.

Martina Viali a Uomini e Donne

Martina Viali – foto instagram.com

Martina Viali arriva a Uomini e Donne 2021-2022 per corteggiare Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni.

Dal punto di vista estetico (bionda e occhi verdi) assomiglia molto all’ex tronista mentre dal punto di vista caratteriale qualcuno l’ha associata a Soleil Sorge.

Martina non è un volto nuovo ai fan di Uomini e Donne che l’hanno vista presentarsi all’incontro al buio con gli ex tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti. Tuttavia si era autoeliminata per mancanza di interesse.

Nonostante tutto, però, la bellezza e la spensieratezza di Martina hanno solleticato la curiosità di Matteo e i due hanno trovato subito una forte chimica.

La sintonia tra Matteo e Martina ha dileguato la timidezza del tronista e si è concretizzata in un bacio passionale che ha messo a dura prova la conoscenza con Federica Aversano.

Martina Viali: Instagram

Martina Viali – foto instagram.com

Martina Viali ha un profilo privato Instagram che vanta migliaia di follower, ma che promette di crescere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

L’arrivo della ragazza alla corte di Matteo Ranieri ha fatto nascere moltissime fanpage su Instagram dalle quali si possono seguire le sue passioni e i momenti del suo percorso.