Chi è Mila Suarez? Età, altezza, peso, prima, biografia, origini, Wikipedia, fidanzato, Instagram, Alex Belli

Chi è Mila Suarez? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Qual è la sua data di nascita? Quanto è alta? Quanto pesa? Quali sono le sue origini? Ha una pagina su Wikipedia? Com’era prima di diventare famosa al grande pubblico? Chi è il suo fidanzato? Diventata nota per la somiglianza con la celebre showgirl, modella, stilista e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, Mila Suarez è diventata popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello e a Uomini e Donne oltre alla sua chiacchierata love story con Alex Belli e al bacio saffico con Elisa De Panicis sul red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Mila Suarez – Foto: Facebook

Chi è Mila Suarez? La biografia

Mila Suarez – Foto: Facebook

Mila Suarez è nata a Casablanca in Marocco nel 1988. La sua data di nascita non è stata ancora svelata al pubblico e pertanto non si conosce neanche il suo segno zodiacale.. Alta 172 cm, pesa 52 chili, fisico perfetto, capelli lunghi e castani, occhi marroni e forme da capogiro. Ha un sul piede destro un tatuaggio floreale. Fino ai 18 anni ha trascorso la sua vita tra il Marocco, l’Italia e la Spagna. Dopo essere diventata maggiorenne si è trasferita definitivamente in Italia, precisamente a Parma. Per potersi mantenere ha lavorato come cameriera, barista e modella. Non ha una pagina su Wikipedia, ma è molto seguita e popolare sui social network: da Facebook a Instagram fino a TikTok.

Chi è Mila Suarez? La carriera e la vita privata

Alex Belli e Mila Suarez – Foto: Instagram

Il flirt con l’ex agente dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona, le ha aperto la strada per il mondo dello spettacolo e della moda. Nel 2013 ha partecipato per un breve periodo al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice dell’allora tronista Eugenio Colombo. Nel 2017 è entrata a far parte del cast del reality show, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Sempre nel 2017 ha conosciuto e si è innamorata dell’attore, modello e fotografo di moda Alex Belli. Dopo una breve convivenza, la loro storia d’amore si interrompe a causa di un presunto tradimento di Alex Belli con Delia Duran.

Nel 2019 Mila Suarez ha partecipato come concorrente al Grande Fratello 16, dove si è scontrata più volte con Alex Belli, Delia Duran e Francesca De Andrè.

Sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia 2020 si è scambiata un bacio appassionato con l’amica Elisa De Panicis per celebrare l’amore in ogni sua forma. Attualmente è single.

L’8 febbraio 2022 noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima lo scoop sulla partecipazione della bellissima e sensuale fashion blogger, modella e showgirl marocchina Mila Suarez e del noto famoso archeologo, giornalista e mummiologo italiano Aristide Malnati alla nuova edizione del programma La Pupa e il Secchione Show 2022, che sarà condotto dalla famosa e popolare presentatrice tv Barbara d’Urso.