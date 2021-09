Chi è Miriana Trevisan? Anni, altezza, peso, dove vive, Non è la Rai, GF Vip, Instagram e compagno

Chi è Miriana Trevisan? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Dove vive? Come si chiama il suo compagno? Qual è il suo profilo Instagram? Miriana Trevisan è una delle showgirl più famose e popolari del nostro Paese. Ha esordito come soubrette al mitologico programma tv Non è la Rai per poi partecipare a tanti altri programmi. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e lavoro.

Miriana Trevisan – Foto: Facebook

Chi è Miriana Trevisan? La biografia

Miriana Trevisan – Foto: Facebook

Miriana Trevisan è nata il 7 novembre 1972, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Napoli. Alta 170 cm, pesa 61 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo. Miriana è molto legata a sua nonna e spesso si trovano a parlare d’amore. Tra le sue passioni figura la pittura. Il suo conduttore preferito è Alessandro Cattelan.

Chi è Miriana Trevisan? La carriera

Miriana Trevisan con le altre showgirl di Non è la Rai – Foto: Facebook

Miriana Trevisan ha debuttato in televisione nel 1991 con Non è la Rai, programma del quale ha fatto parte nelle prime tre edizioni. Contemporaneamente all’impegno con Non è la Rai, ha preso parte ad altre trasmissioni ideate da Gianni Boncompagni. Nel 1991 ha partecipato al preserale di Italia 1 Primadonna, condotto da Eva Robin’s, mentre nell’estate successiva è stata tra le protagoniste della trasmissione di prima serata di Canale 5 Bulli e pupe, condotta da Paolo Bonolis. Nella primavera del 1993 ha partecipato ad alcune puntate di un secondo preserale di Italia 1, Rock ‘n’ Roll e preso parte ad alcuni spazi promozionali all’interno del contenitore di Italia 1 Smile. Nell’estate del 1994 ha affiancato Red Ronnie nel contenitore musicale di Rai 1 Mi ritorni in mente. Ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la notizia su Canale 5 dal 26 settembre 1994 al 17 giugno 1995 e insieme al Gabibbo dal 19 giugno al 23 settembre 1995 ha condotto Paperissima Sprint.

Nell’autunno del 1995 ha affiancato Corrado ne La Corrida e nel gennaio successivo ha condotto insieme a Gerry Scotti Miss e Mister ’96. Nella primavera del 1996 ha lavorato con Cesare Cadeo nella trasmissione sportiva L’Italia del Giro, mentre d’estate ha affiancato di nuovo il Gabibbo in Estatissima Sprint, per 84 puntate, per passare poi, nella stagione successiva, a Pressing al fianco di Raimondo Vianello.

Dall’autunno del 1997 è diventata la valletta di Mike Bongiorno, partecipando a ben cinque stagioni de La ruota della fortuna. Sempre al fianco di Bongiorno ha preso parte a 5 edizioni di Bravo, bravissimo e di Viva Napoli, e nel 1999 alla serata speciale Tutti in Allegria. Durante la collaborazione con Bongiorno, nel 1998, è tornata anche a vestire i panni della velina in Doppio lustro. Per alcuni anni ha lavorato a teatro salvo poi tornare in tv come concorrente dell’Isola dei famosi 2007. In seguito ha pubblicato due libri. Da settembre 2021 è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini.

Chi è Miriana Trevisan? La vita privata

Miriana Trevisan – Foto: Facebook

Il 14 giugno 2003 si è unita in matrimonio con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha avuto un figlio, Nicola. Nel gennaio 2013 Miriana Trevisan ha annunciato la definitiva separazione dal marito. Ha POI avuto una storia d’amore con lo scrittore Guido Cavalli. La rottura tra i due è avvenuta nel 2019 quando sembrava stessero per sposarsi. Oggi è felicemente single. Miriana è stata una delle protagoniste del movimento italiano Me Too. Al suo profilo Instagram @mirianatrevisan risultano iscritti oltre 160mila followers.