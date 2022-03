Chi è Mirko Gancitano? Età, altezza, foto, genitori, Wikipedia, lavoro, Instagram, Guenda Goria, Alex Belli

Chi è Mirko Gancitano? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Cosa fa nella vita? Ha una pagina su Wikipedia? Chi sono i suoi genitori? Qual è il suo profilo Instagram? Mirko Gancitano è diventato noto al grande pubblico per la sua solida amicizia con l’attore e fotografo di moda Alex Belli e per la sua storia d’amore con l’ex gieffina vip e figlia d’arte Guenda Goria. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata.

Chi è Mirko Gancitano? La biografia

Mirko Gancitano è nato l’11 settembre del 1991, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Mazara Del Vallo (comune italiano di 50mila abitanti del libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia). Alto 175 cm, pesa 56 chili, fisico asciutto, capelli biondi e occhi azzurri, Mirko ha come tatuaggio un disegno nella parte posteriore del braccio sinistro e sulla mano. Non si sa quasi nulla sulla sua famiglia e sui suoi genitori. Dopo gli studi superiori si è trasferito a Milano per studiare presso l’Università IULM Televisione e Cross Media dove vengono approfondite le tecniche di regia e realizzazione-produzione di programmi. Vive tra Roma e Milano per lavoro e ha conseguito la patente nautica. Parla fluentemente anche lo spagnolo. Non ha una pagina su Wikipedia, né su Facebook. Al suo profilo Instagram @mirkogancitano risultano iscritti 50mila followers.

Chi è Mirko Gancitano? La carriera

Dopo la laurea ha portato avanti parallelamente la sua attività di videomaker, influencer e attore: prima da blogger (nel 2013) poi approfondendo la recitazione con diversi corsi di acting coach. Lavora come videomaker freelance e producer per Axb, una società di produzione basata a Milano. Per lavoro si è trovato a girare il mondo ed è rimasto bloccato a l’Havana durante il Covid per oltre un mese. Mirko in questo tempo ha realizzato un reportage fotografico di spessore. Mirko Gancitano è anche attore e personaggio tv. Ha recitato un ruolo al cinema nel film I Migliori Anni di Gabriele Muccino e ha preso parte a diverse trasmissioni tv, come La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018 oltre ad essere stato anche inviato per Estate Rai uno e Tutto quando Fa tendenza sempre nel 2018. Nel 2022 è nel cast dei concorrenti del programma tv La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.

Chi è Mirko Gancitano? La vita privata

Mirko Gancitano è un grande amico dell’ex gieffino vip, fotografo di moda e attore Alex Belli.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Mirko è in love da aprile 2021 con l’ex gieffina vip e musicista Guenda Goria. I due si sono conosciuti a Sharm el Sheik. Lui, a Sharm el Sheik per lavoro (sembra fosse assistente per Alex Belli), è rimasto subito colpito da Guenda e i due rientrati a Milano fanno ormai coppia fissa. A dicembre 2021 si sono scambiati le promesse di matrimonio.