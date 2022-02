Chi è MomKong? Età, altezza, peso, segno zodiacale, biografia, carriera, Instagram, Facebook e Wikipedia

Chi è MomKong? Quanti anni ha? Quando e dov’è nato? Qual è il suo vero nome? E il cognome? Quanto è alto? Quanto pesa? Quali sono i suoi hobby? Oggi conosciamo meglio il giovanissimo cantante di origine algerina che vive in Italia da quando aveva 6 anni. Ha una pagina su Wikipedia? Quali sono i suoi profili Instagram e Facebook? Ora scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, il segno zodiacale, la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Chi è MomKong? La biografia

MomKong è il nome d’arte di Mohammed Ighoubriouen. Nato il 3 settembre 1996, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Tizi-Ouzou, MomKong ha una sorella. Alto 175 cm, pesa 74 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico asciutto per il giovane algerino. All’età di due anni suo padre si è trasferito in Italia per lavoro, mentre, lui è rimasto in Algeria con la mamma e la sorella. Nel 2002 c’è stato il ricongiungimento familiare a Monesiglio, piccolo comune di 604 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. Ha iniziato a frequentare la prima elementare in Piemonte. Per quanto riguarda gli studi, MomKong ha conseguito la qualifica di metalmeccanico. Fin da piccolo ha nutrito una grande passione per la musica, il karate, i viaggi e il calcio. Ha due tatuaggi: uno sull’avambraccio e uno sulla gamba. Ama l’Italia in tutte le sfaccettature, ama le persone, lo stile di vita e il cibo del Bel Paese (soprattutto pizza e pasta).

Chi è MomKong? La carriera e la vita privata

Momkong – Foto: Instagram

Ha lavorato come cameriere, lavapiatti, muratore, operaio e taglialegna. All’età di 20 anni ha iniziato a comporre brani e si è esibito live in diverse località italiane. Il suo primo album è dedicato a lui e alla sua visione di vita.

Il 21 febbraio 2022 sarà pubblicato il suo nuovo singolo con protagonista la showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip e pupa Francesca Cipriani.

Non ha una pagina su Wikipedia, ma ha una pagina su Facebook e in particolar modo sul suo profilo Instagram @momkong_official_music vanta oltre 60mila followers. Attualmente è single.