Chi è Monalisa Queiroz? Biografia, vita privata e curiosità della dama del trono over di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Armando Incarnato.

Monalisa Queiroz- foto instagram.com

Monalisa Queiroz: Biografia e vita privata

Monalisa Queiroz è nata a Salvador in Brasile, ma vive ad Alcamo in provincia di Trapani (Sicilia orientale). Di lei non si conoscono altre informazioni.

La bellissima dama del trono over ha ammesso sul suo profilo social di sentirsi orgogliosamente una donna curvy.

Non si sa molto neanche della sua vita privata, fatta eccezione per il fatto che è mamma di due bambini. Per il resto, non essendosi presentata, non si sa se è stata sposata in passato.

Da quello che si evince dai social, oltre a essere fiera dei suoi figli, è un’amante degli animali e ha un cane di piccola taglia di nome Chanel.

Monalisa Queiroz: Lavoro

Monalisa Queiroz- foto instagram.com

Monalisa Queiroz lavora come modella curcy e imprenditrice presso un’ottica della citta in cui vive attualmente.

La donna sembra essere appassionata di make-up, moda e fotografia e lavora come blogger nel tempo libero.

Monalisa Queiroz a Uomini e Donne

Monalisa Queiroz a Uomini e Donne- foto instagram.com

Monalisa Queiroz entra a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne durante la stagione 2020-2021 e attira subito l’attenzione di vari cavalieri, compreso Armando Incarnato.

Armando ha chiesto di poter ballare con Monalisa e le ha proposto di uscire a cena, destando molte critiche.

Per Gianni Sperti, infatti, il cavaliere dovrebbe mandare a casa Jennifer, Veronica e Patty se intende uscire con Monalisa. Il dubbio dello storico opinionista è sempre quello che l’uomo voglia visibilità.

Anche Nicola Vivarelli, ex fiamma di Gemma Galgani, è intervenuto per rincarare la dose, sottolineando le mancanze di rispetto del collega di parterre verso le donne.

Dal canto suo, la new entry ha ammesso di essere lusingata dalle attenzioni di Armando, ma sicuramente avrebbe preferito che lui conoscesse le dame con cui aveva preso impegni. Tuttavia ha accettato l’invito.

La conoscenza tra Monalisa e Armando di Uomini e Donne è iniziata e il parrucchiere partenopeo è apparso molto preso dalla dama.

Monalisa Queiroz: Instagram e Facebook

Monalisa Queiroz- foto instagram.com

Monalisa Queiroz è molto attiva sui social: ha un profilo Instagram che continua a collezionare follower mentre l’account Facebook sembra più intimo e riservato.

Tra le foto più apprezzate da chi la segue ci sono quelle che mettono in mostra le sue curve, quelle che la vedono impegnata nel lavoro e quelle di vita quotidiana.