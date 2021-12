Chi è Nadia di Uomini e Donne? Età, biografia, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Nadia di Uomini e Donne? Età, vita privata, carriera e Instagram della dama che ha stregato tutti con il suo aspetto e la sua compostezza.

Nadia- foto instagram.com

Nadia: Biografia e vita privata

Non si conosce molto di Nadia, la bellissima dama del trono over di Uomini e Donne 2021-2022, tranne che è nata nel 1949. Ha oltre 70 anni, ma non li dimostra affatto.

Della sua vita privata si sa soltanto che ha un figlio fidanzato al quale è molto legata, ma non si sa se sia stata sposata in passato.

La dama del trono over ha confessato di essere stata una mamma-amica, anche se poi ha capito che serve anche fare la mamma a un certo punto.

Nadia: Carriera

Nella sua vita Nadia ha fatto lavori diversi, tra i quali non mancano le parti da figurante speciale in alcuni film di genere western.

Nadia a Uomini e Donne

Nadia a Uomini e Donne- foto instagram.com

Nadia arriva nel parterre femminile di Uomini e Donne nelle puntate mandate in onda agli inizi di dicembre e si fa notare subito per il suo aspetto e la sua compostezza.

Fisico slanciato, capelli biondi e sguardo vispo: Nadia si presenta come una donna di oltre 70 anni che non ha mai dato peso all’età.

È arrivata a Uomini e Donne per conoscere un uomo alla sua altezza, ma tiene a precisare che la persona in questione dovrebbe amare prima suo figlio.

La new entry afferma di essere un’esteta e per questo in un uomo guarda le scarpe, il comportamento e come mangia a tavola. Tuttavia non è facile starle dietro, visto che si annoia facilmente.

Ha ammesso di non avere problemi a uscire con uomini più giovani, anche se preferisce non ci sia una differenza eccessiva. Infatti ha notato Lapo, ma ha deciso di non frequentarlo perché di 20 anni più giovane.

Nadia di Uomini e Donne: Instagram

Al momento non è reperibile un profilo ufficiale Instagram della nuova dama del trono over di Uomini e Donne, ma c’è chi scommette già che nasceranno molte fanpage.