Chi è Natalino Capristo? Età, altezza, biografia, Facebook, Instagram, Mattino 5 e lavoro

Chi è Natalino Capristo? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa agli inizi del 2021 per un presunto flirt con l’opinionista tv, costumista e tuttologo Giovanni Ciacci. Circostanza che è stata smentita categoricamente dallo stesso ballerino al nostro sito iGossip.it: “Ci tengo a essere sincero: non c’è stato nessun flirt, nessuna effusione e nessuna toccatina da parte mia”. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la data di nascita, la biografia, il lavoro e la vita privata di Natalino Capristo.

Chi è Natalino Capristo? La biografia

Natalino Capristo è nato il 6 marzo 1996, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Cariati, in provincia di Cosenza. Ha iniziato a studiare danza all’età di 4 anni. L’ha seguito la sua insegnante di danza che ha sempre creduto in lui, Rosaura Stasi. All’età di 17 anni ha voluto mollare la danza per via del brutto momento legato alla separazione dei suoi genitori, ma grazie alla forza che gli ha dato sua madre è tornato sui miei passi. A 18 anni è andato via da casa e da lì è iniziata la sua vita. “Inizialmente ero insicuro – ha confidato Natalino Capristo in un’altra intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it – e ai provini non davo mai del mio meglio. Mi sentivo inadeguato, non pronto, ma quando ho acquisito più sicurezza in me stesso, sono riuscito a farmi conoscere senza aver timore di giudizi. Vorrei lanciare un messaggio… Vorrei dire grazie a mia madre che non ha mai smesso di credere in me e nei miei sogni. Pur non avendo soldi non mi ha mai fatto saltare una lezione e un concorso. Mi ha fatto sentire sempre speciale – ha continuato – e se oggi riesco a farmi voler bene dalle persone che mi circondano, è merito dell’educazione che lei mi ha dato. Non voglio dimenticarmi però di mio padre che fino ad un certo punto della mia vita c’è stato. Poi nella vita non tutto va come deve andare… per cui lui ha deciso di non fare più parte della famiglia”. Ama la natura, andare a cavallo, allenarmi all’aperto, disegnare e scrivere. Ha un profilo privato su Facebook e un profilo su Instagram, ma non ha nessun account su Twitter.

Chi è Natalino Capristo? Il lavoro

Ha lavorato come ballerino nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi: Grande Fratello Vip, I migliori anni, Tu sì que vales, Music quiz, Una bella serata di Bigazzi, Il bello delle donne, Battiti live, Wannadance? e per i video clip Cartagena di Ivana Spagna e Jay Santos e Tìa di Giacomo Urtis. Ha partecipato come ospite a una puntata di Mattino 5 di Federica Panicucci sul tema della chirurgia estetica. Si è rifatto? Ha rivelato sempre al nostro sito di essersi sottoposto a rinofiller e ha rimpolpato i glutei per gioco insieme al suo amico Giacomo Urtis.

Chi è Natalino Capristo? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha raccontato a noi di iGossip.it di aver avuto una relazione lunga con una bellissima ragazza che per anni è stata una sua collega. “Non amo le etichette – ha detto il ballerino e interior designer italo-greco -, quindi non mi identifico. Sono un esteta e amo il bello nella vita. Con i ragazzi ho avuto esperienze. Le storie solo con ragazze”.