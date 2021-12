Chi è Nathaly Caldonazzo? Altezza, età, oggi, carriera, Bagaglino, ex fidanzato e Instagram dell’attrice

Chi è Nathaly Caldonazzo? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quanti figli ha? Chi è il suo attuale fidanzato? Quali sono stati i suoi amori? Nathaly Caldonazzo è diventata famosa e popolare nel nostro Paese per aver recitato il ruolo di primadonna al Bagaglino e aver lavorato come ballerina per numerosi programmi tv di Rai e Mediaset. Ha preso parte come attrice a numerosi spettacoli a teatro e a diversi film al cinema. Inoltre ha partecipato come concorrente a numerosi reality show: da L’Isola dei famosi a Temptation Island Vip fino al Grande Fratello Vip 6. Ora conosciamola meglio, scoprendo altezza, età, peso, biografia, carriera e vita privata dell’attrice, showgirl ed ex star del Bagaglino.

Nathaly Caldonazzo – Foto: Facebook

Chi è Nathaly Caldonazzo? La biografia

Nathaly Caldonazzo – Foto: Facebook

Nathaly Caldonazzo è nata il 24 maggio 1969, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Roma. Alta 178 cm, pesa 60 chili, fisico statuario, bellezza e stile inconfondibile. Non ha tatuaggi. Nathaly è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell (ex Bluebell del Lido di Parigi) e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo (scomparso quando lei aveva 19 anni). Ha una sorella maggiore di nome Patrizia Caldonazzo ed è una grande tifosa della Roma. Nathaly è molto seguita sui social, da Twitter a Facebook, ma soprattutto Instagram dove vanta un profilo da 150mila follower. Tra le sue grandi passioni spicca la pittura.

Chi è Nathaly Caldonazzo? La carriera

Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come modella a Roma e Milano, e ha poi curato le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda. Dopo alcune partecipazioni televisive come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10, è diventata famosa nella prima metà degli anni Novanta per la sua relazione con il compianto attore Massimo Troisi, durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo, e per il suo ruolo di primadonna al Bagaglino.

Ha poi recitato in ruoli cinematografici (soprattutto nelle pellicole Fratelli d’Italia e Paparazzi), televisivi (CentoVetrine, Anni ’60, …) e teatrali, tra cui La bisbetica domata per la regia di Alessandro Capone. Ha recitato in diversi spettacoli teatrali e in diverse serie tv di successo. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2017 ha preso parte come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L’Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. In seguito ha intrapreso il percorso di Temptation Island VIP con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single. A gennaio 2021 entrerà come concorrente ufficiale nella Casa del Grande Fratello Vip 6, condotto dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini.

Chi è Nathaly Caldonazzo? La vita privata

Nathaly Caldonazzo – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nathaly Caldonazzo ha avuto diversi amori importanti: da Massimo Troisi all’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Dalla sua storia d’amore con Sangiuliano è nata Mia, così chiamata in onore di Mia Farrow. Dopo la fine burrascosa e a favor di telecamere con Andrea Ippoliti, Nathaly è felicemente single.