Chi è Nicola Pisu? Età, altezza, padre, madre, droga, Instagram, Grande Fratello e Wikipedia

Chi è Nicola Pisu? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Chi è suo padre? E sua madre? Nicola Pisu è il figlio dell’attuale patron del longevo e famoso concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia, Patrizia Mirigliani, nonché nipote del compianto Enzo Mirigliani. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca nazionale nel 2020 poiché è stato denunciato da sua madre per minacce, violenza ed estorsione. La droga gli ha rovinato tanti anni della sua gioventù. Dopo 12 anni di tossicodipendenza, Nicola si è detto riabilitato e pronto a vivere serenamente. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, il lavoro e la vita privata di Nicola Pisu.

Nicola Pisu – Foto: Facebook

Chi è Nicola Pisu? La biografia

Nicola Pisu – Foto: Facebook

Nicola Pisu è il figlio dell’imprenditrice e personaggio tv Patrizia Mirigiliani e dell’imprenditore Antonello Pisu. Nato nel 1989 a Trento, Nicola ha vissuto un periodo di adolescenza molto delicato anche per via della separazione dei suoi genitori. Non ci sono altre informazioni sul suo peso, sulla sua altezza e sulla sua infanzia anche perché non c’è al momento una pagina su Wikipedia o sul suo sito. A scuola è stato vittima di bullismo e in seguito a cattive frequentazioni è sprofondato nel tunnel della droga. A 20 anni è stato ricoverato nella prima comunità, ma dopo 8 mesi il problema non è stato scongiurato. Nell’arco di 10 anni, è stato ricoverato e ha cambiato circa 7 comunità di recupero, non riuscendo però a guarire. Il rapporto con la madre, a causa della tossicodipendenza, si è aggravato. Nicola è poi diventato verbalmente aggressivo nei confronti di Patrizia Mirigliani, che ha subìto anche minacce e furti da parte del figlio. Vedendosi ormai da sola e sconfortata, Patrizia Mirigliani ha denunciato Nicola Pisu, con le accuse di minacce, violenza ed estorsione. Il giovane è stato condannato ad indossare il braccialetto alla caviglia e a mantenersi ad una distanza dalla madre minima di 400 metri.

Chi è Nicola Pisu? Il lavoro e la vita privata

Nicola Pisu – Foto: Facebook

Nicola Pisu ha studiato marketing e comunicazione presso l’università Lumsa di Roma. Si definisce troppo buono, ma anche testardo. Odia i soprusi e la cattiveria gratuita. È un ragazzo molto solare, adora uscire con gli amici e andare al cinema. Per un periodo ha lavorato in un albergo in Trentino. Inoltre del 2011 ha lavorato al docufilm sulla figura di suo nonno. Oggi Nicola Pisu è disoccupato, ma sogna di diventare attore. Vive a Roma con la madre, la zia e il suo gatto. A settembre 2021 è entrato come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Il suo account su Instagram è @nicola.pisu.mirigliani ed è seguito da quasi 10mila followers. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Pisu è sempre stato molto riservato. Oggi è single.