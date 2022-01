Chi è Nicola Vono? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? Che lavoro fa? È fidanzato? Dove abita? Nicola Vono è un giovane social manager di origini calabresi. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, profilo Instagram e alcune curiosità sul suo conto.

Chi è Nicola Vono? Biografia

Nicola Vono è nato il 4 marzo 1996, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Soverato (comune italiano di 9mila abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria). Alto 175 cm, pesa 77 chili, fisico perfetto, occhi verdi e fascino irresistibile. Si è diplomato in Ragioneria. Ha un solo tatuaggio con il simbolo dell’acconciatore. Attualmente vive a Montauro, (piccolo comune di meno di 2mila abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria).

Chi è Nicola Vono? Lavoro e vita privata

Dopo il diploma, Vono ha frequentato una scuola di acconciatore. Dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività di acconciatore, Nicola ha aperto un salone di bellezza a Stalettì (piccolo comune di 2500 abitanti della provincia di Catanzaro, situato sul golfo di Squillace, che vanta un panorama che abbraccia una visuale che va da Crotone a punta Stilo). Inoltre il giovane acconciatore si è specializzato in social media manager. Ad oggi gestisce più di 70 account tra Instagram, YouTube e TikTok, di cui alcuni anche di personaggi famosi del jet set nazionale. Ha un suo sito internet ed è rappresentante di mysuite.app. Il suo profilo Instagram @nicolavonoreal vanta oltre 500mila follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicola è attualmente single.