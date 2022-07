Chi è Noemi Bocchi? Anni, altezza, ex marito, biografia, Wikipedia, lavoro, padel, fisico, peso, Francesco Totti

Chi è Noemi Bocchi? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Dove abita? Ha una pagina su Wikipedia? Come si chiama il suo ex marito? Quanti figli ha? La nuova fiamma di Francesco Totti è sotto ai riflettori mediatici da febbraio 2022, vale a dire da quando è diventata di pubblico dominio la sua relazione d’amore con l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio. Questa relazione d’amore del Pupone con Noemi Bocchi ha provocato la separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi. Ora conosciamola meglio, scoprendo biografia, vita privata e lavoro.

Chi è Noemi Bocchi? Biografia e lavoro

Noemi Bocchi ha 34 anni. Tifosissima della Roma, è laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa. Lavora come flower designer ed è appassionata di padel (come Francesco Totti). Bionda, capelli lisci e lunghi, viso angelico, è una copia carbone della ormai ex moglie (quarantunenne) di Totti. Noemi è una romanordina doc. Curatissima nel look, tra borse e scarpe griffate,

Chi è Noemi Bocchi? La vita privata

La trentaquattrenne è in via di separazione da Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10 anni. Inutile tentare di sbirciare il suo profilo Instagram: è privato. I suoi figli frequentano una blasonata scuola privata al Flaminio, dove però negli ultimi mesi si è vista molto poco: «Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all’uscita non scendeva più neanche dalla macchina», ha raccontato qualche mamma gossippara. Almeno dall’inverno 2021 frequenta Francesco Totti. La loro relazione extraconiugale è diventata di pubblico dominio soltanto a febbraio 2022, ma è diventata ufficiale dopo la separazione ufficiale di Francesco Totti da Ilary Blasi.