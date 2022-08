Chi è Ottavio di Uomini e Donne? Biografia e curiosità sul cavaliere del trono over che ha conosciuto meglio Elena.

Ottavio di Uomini e Donne- foto instagram.com

Ottavio di Uomini e Donne: Biografia e curiosità

Ottavio è nato nel 1982 ed è originario di Roma, ma di lui non si sa molto altro (fatta eccezione per quanto dichiarato nel programma).

Il cavaliere del trono over vive in provincia di Roma e si dichiara una persona dinamica e a caccia di nuove situazioni e nuovi stimoli.

Da quanto è emerso in studio, Ottavio non è mai stato sposato e non ha figli nati da precedenti relazioni, ma ha 4 convivenze alle spalle.

Ottavio a Uomini e Donne

Ottavio a Uomini e Donne- foto wittytv.it

Ottavio è arrivato a Uomini e Donne durante la stagione 2021-2022 e si è descritto come un uomo alla ricerca di una donna dal carattere forte e indipendente.

Il cavaliere ha chiesto subito di ballare con Gloria, salvo poi mostrarsi interessato a conoscere meglio Elena.

I due sono usciti insieme e il cavaliere si è detto molto incuriosito da Elena, specialmente perché la ritiene una donna forte e determinata.

Purtroppo, pur avendo avuto un’ottima impressione, Ottavio si è mostrato intenzionato a conoscere altre donne: il cavaliere ha lasciato il numero ad Elena C. e a Gloria Nicoletti.

Dal canto suo, Elena si è detta entusiasta della sicurezza, dell’empatia e dei modi di fare del cavaliere e vorrebbe andare avanti con la conoscenza.

I due sono usciti insieme e si sono anche baciati, ma Elena ha continuato a parlare di Diego Tavani (prima che conoscesse meglio con Aneta Buchtova e uscisse con lei dal programma).

Subito dopo le parole della dama, Ottavio ha ammesso di vedere Elena più come un’amica e di preferire chiudere la frequentazione con lei.

Ottavio di Uomini e Donne: Instagram

Attualmente non è reperibile un account ufficiale di Ottavio di Uomini e Donne su Instagram, ma questo non vuol dire che si esclude questa possibilità in futuro.