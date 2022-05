Chi è Pamela Petrarolo? Età, altezza, peso, biografia, Wikipedia, oggi, Gian Luca Pea, separazione, Isola dei famosi

Chi è Pamela Petrarolo? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo ex marito? Nota soprattutto nella prima metà degli anni Novanta durante la partecipazione al programma televisivo di Canale 5 e Italia 1, Non è la Rai, sull’onda del successo ha pubblicato due album musicali per l’etichetta RTI Music (Io non vivo senza te, 1994 e Niente di importante, 1995) e diverse canzoni. La showgirl e cantante è molto attiva sui social network, in particolar modo su Instagram e Facebook. A metà maggio 2022 è sbarcata in Honduras come naufraga vip dell’Isola dei famosi, reality show condotto da Ilary Blasi. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata di Pamela Petrarolo.

Pamela Petrarolo – Foto: Facebook

Chi è Pamela Petrarolo? La biografia

Pamela Petrarolo agli esordi – Foto: Facebook

Pamela Petrarolo è nata a Roma il 10 novembre 1976 a Roma, sotto il segno dello Scorpione. Alta 1 metro e 61 centimetri, pesa 56 chili, capelli castani e occhi marroni, fisico perfetto e bellezza mediterranea.

Chi è Pamela Petrarolo? La carriera

Dopo essere stata figurante a Domenica In (tra il 1990 e il 1991), la carriera di Pamela Petrarolo è esplosa nel 1991 grazie a Non è la Rai. Negli anni ha portato avanti tantissimi progetti nell’ambito della musica, della televisione, del cinema e del teatro.

ALBUM E CANZONI

Partiamo con un riassunto degli album portati al successo da Pamela Petrarolo di Non è la Rai in questi anni di carriera. Ne troviamo tre:

1994 – Io non vivo senza te

1995 – Niente di importante

2018 – A metà

Queste invece le canzoni più conosciute di Pamela di Non è la Rai:

2006 – Tomato De Amor (solo in radio)

2018 – Please Don’t Go, remix

2018 – Vivere a metà

2019 – Fammi sognare

2020 – Futura

2021 – Vivere a metà (versione acustica)

– EP Futura

– Fammi sognare, rmx

– “Vorrei la pelle nera”

– “Niente di importante live”

PROGRAMMI TELEVISIVI

Durante la sua carriera Pamela Petrarolo è stata protagonista di diversi programmi televisivi, che riassumiamo qui di seguito:

Domenica in (1990-1991) – figurante

Non è la RAI (1991-1995)

Primadonna (1991)

Capodanno con Canale 5 (1991)

Serata d’amore per San Valentino (1992)

Carnevale con Canale 5 (1992)

La notte della bellezza (1992)

La grande festa di Non è la Rai (1992)

Bulli & pupe (1992)

Capodanno ’92 (1992)

Rock ‘n’ Roll (1993)

Passioni d’amore (2001)

Villaggio Vip: istruzioni per l’uso e per l’abuso (2001)

Non è la RAI Speciale (2005)

La fattoria 3 (2006) – concorrente

Libero (2006)

Domenica Cinque (2009-2011)

All Together Now (2019) – giudice

Isola dei famosi (2022) – concorrente

Chi è Pamela Petrarolo? La vita privata

Nonostante i 10 anni di differenza, Pamela Petrarolo si è sposata, a seguito di tre anni di fidanzamento, con l’agente di viaggi Gian Luca Pea. Insieme hanno avuto due figlie, Alice e Angelica. Le nozze per la coppia sono durate sei anni, celebrate nel 2001 e concluse nel 2007.

Successivamente nel 2020 ha scoperto di essere incinta di Futura dall’attuale compagno Giovanni, come raccontato da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso. Oggi è una super mamma vip di tre bambine.