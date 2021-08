Chi è Pier Paolo Catacchio? Biografia e lavoro del vincitore Il gay più bello d’Italia 2021

Chi è Pier Paolo Catacchio? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Che lavoro fa? Pier Paolo Catacchio è balzato agli onori del gossip perché ha partecipato e vinto il concorso nazionale di bellezza omosessuale intitolato Il gay più bello d’Italia 2021, che si tiene regolarmente ogni anno in Versilia, nella gettonatissima località lgbt di Torre del Lago Puccini (frazione del comune italiano di Viareggio). Il noto concorso è nato nel 1997 come Mister Gay Italia e ribattezzato con l’attuale denominazione a partire dal 2015.

Pier Paolo Catacchio – Foto: Facebook

Chi è Pier Paolo Catacchio? Biografia e lavoro

Pier Paolo Catacchio – Foto: Facebook

Pier Paolo Catacchio ha 29 anni e vive a Torino. Alto, sensuale, affascinante, barbuto e felicemente sposato. Lavora come agente immobiliare. Ha alle spalle una laurea in lingue orientali. Il Gay più bello d’Italia 2021 è infatti unito civilmente con Fernando Augusto Francisco, brasiliano, da quattro anni. Il suo hobby preferito è viaggiare. Ha una cagnolina di nome Michela.

Pier Paolo Catacchio e il compagno Ferdinando – Foto: Facebook

Il 21 agosto 2021 ha vinto il titolo di Gay più bello d’Italia, succedendo ad Antonio Veneziani. La manifestazione si è tenuta al MamaBeach ed è stata condotta dalla famosa drag queen La Wanda Gastrica e Angel Devid il 21 agosto scorso. Durante la finalissima, Pier Paolo ha sfilato sfoggiando tre look: in costume, da sera e di giorno. Sui social, ha commentato la vittoria scrivendo: «Uno di quei momenti che ti porti dietro per sempre! Grazie a chi mi ha eletto, a chi ha ospitato l’evento, a chi lo ha presentato e agli sponsor per i meravigliosi premi! Il grazie più grande però va a mio marito senza il quale non sarei la persona che sono oggi».

Ha un profilo privato su Facebook e uno su Instagram con l’account @falco.stone dove vanta 10mila followers. Congratulazioni Pier Paolo!