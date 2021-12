Chi è Pinuccia Della Giovanna? Biografia, età e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo meglio Alessandro Rausa.

Pinuccia della Giovanna- foto instagram.com

Pinuccia Della Giovanna: Biografia e vita privata

Pinuccia Della Giovanna è nata a Vigevano nel 1942 e ha vissuto un’infanzia difficile dopo la perdita prematura della mamma.

All’età di 4 anni, dopo aver perso l’affetto materno, Pinuccia è andata in orfanotrofio e lì ha vissuto la sua infanzia.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata sposata per oltre 53 anni e ha avuto due figli, ma è rimasta vedova qualche anno fa.

La morte di suo marito a causa di un tumore, però, non le ha impedito di rimettersi in gioco e godere del piacere della vita con i suoi nipotini e il bisnipote.

Pinuccia Della Giovanna: Lavoro

Attualmente Pinuccia Della Giovanna è una donna in pensione, ma in passato ha lavorato come impiegata in una fabbrica (dove ha conosciuto il marito) e come infermiera.

Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne

Pinuccia della Giovanna Uomini e Donne- foto instagram.com

Pinuccia Della Giovanna arriva a Uomini e Donne 2021-2022 e diventa subito una delle protagoniste del parterre femminile.

La donna conquista tutti con il suo spirito allegro, il suo carattere forte e la sua voglia di trovare l’amore alla soglia dei 70 anni.

Puntata dopo puntata, Pinuccia della Giovanna si è legata ad Alessandro Rausa, trascorrendo ore piacevoli tra balli, cene e passeggiate. Alessandro di Uomini e Donne quanti anni ha? Oltre 90 portati benissimo.

Tuttavia, se la dama si è detta presa e innamorata, Alessandro continua a dire di voler coltivare una bella amicizia. Per lui sembra non esserci stato quel qualcosa in più.

Nonostante tutto il legame tra Pinuccia e Alessandro sta tenendo banco a Uomini e Donne, incuriosendo e divertendo il pubblico.