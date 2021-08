Chi è Raquel Garcia Pérez? Biografia, vita privata, lavoro e profili social della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Raquel Garcia Pérez? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha incantato il parterre maschile.

Raquel Garcia Pérez- foto facebook.com

Raquel Garcia Pérez: Biografia e vita privata

Raquel Garcia Pérez è nata a Burgos in Spagna nel 1974, ma attualmente vive a Novara insieme ai suoi due gatti.

Quello che sappiamo arriva direttamente dalle dichiarazioni della bellissima dama del trono over di Uomini e Donne.

Ha lasciato la sua terra per amore ed è stata sposata per 14 anni, fino a quando il matrimonio non è naufragato. Si è sentita messa da parte a favore della carriera.

Raquel Garcia Pérez: Lavoro

La dama ha ammesso di aver deciso di partecipare al people show pomeridiano di Maria De Filippi grazie a sua paziente (fan del programma), ma non sappiamo di che tipo di studio si tratti.

Per il resto ha un hobby particolare, che potrebbe diventare un lavoro in futuro, quello di disegnare gioielli.

Raquel Garcia Pérez a Uomini e Donne

Raquel Garcia Pérez a Uomini e Donne- foto instagram.com

Raquel Garcia Pérez arriva nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne nella stagione 2020-2021 e raccoglie subito il consenso dei cavalieri.

La dama cerca “un uomo con cui ci si sintonia, brillante e leale. Non cerco la mia metà, perché mi sento già completa, ma una persona con cui diventare una coppia. Non sopporto quelli che si comportano come primedonne, troppo egocentrici e che non conoscono l’arte del corteggiamento. Non ho un prototipo: sono stata con persone molto diverse tra loro, ma conta l’elemento olfattivo”.

A catturare l’attenzione della spagnola è stato Antonio e tra i due si è instaurato feeling: “C’è una forte complicità: è un uomo d’esperienza, molto attento ai dettagli e nel corteggiarmi – ha detto Raquel – È un artista e condividiamo questo estro artistico: per hobby io disegno gioielli, un’attività che mi riempie di gioia, la mia fonte di acqua fresca. Ho deciso di concentrarmi su di lui: non sono intenzionata a conoscere più persone contemporaneamente”.

Ha deciso di conoscere meglio anche Fulvio, ma sembra che le cose non siano andate per il verso giusto. Il cavaliere, infatti, sarebbe intenzionato a conoscere altre donne.

Raquel Garcia Pérez: Social

Raquel Garcia Pérez- foto facebook.com

Raquel Garcia Pérez ha un profilo Facebook molto attivo nel quale pubblica scatti personali, passioni e pensieri di vita.