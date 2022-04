Chi è Roger Balduino? Età, altezza, peso, biografia, fratello, Wikipedia, Instagram, Isola dei famosi, Endrick

Chi è Roger Balduino? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Qual è il suo segno zodiacale? Quanto è alto? Quanto pesa? Quali sono le sue origini? Ha un fratello? Ha una pagina su Wikipedia? Ha una fidanzata? Qual è il nome account del suo profilo Instagram? Ha una pagina ufficiale su Facebook? Oggi dove vive? Roger Balduino è un bellissimo e sensuale modello dal fisico mozzafiato e dal fascino irresistibile che ha sfilato anche per numerosi e prestigiosi brand di case di moda di rilievo mondiale, come Dolce e Gabbana. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera, lavoro, vita privata e curiosità sul naufrago vip dell’Isola dei famosi 2022.

Roger Balduino – Foto: Instagram

Chi è Roger Balduino? La biografia

Roger Balduino – Foto: Instagram

Roger Balduino è nato nel 1992 a Erechim, in Brasile. Non si sa molto della biografia e della vita di Roger. Infatti i dati su peso, altezza, e infanzia non si conoscono. Roger ha un fratello minore ed è molto legato alla sua mamma e a suo zio. Tra le sue passioni ci sono lo sport e il surf. Inoltre è un un tifoso del Gremio, una squadra di calcio brasiliana. Gli piace molto ascoltare musica. Uno dei suoi artisti preferiti è Lil Wayne. Non ha una pagina su Wikipedia, ma ha un profilo privato su Facebook e uno pubblico su Instagram con account @rogerb92 a cui sono iscritti oltre 13mila followers.

Chi è Roger Balduino? La carriera e la vita privata

Roger Balduino sfila in passerella – Foto: Instagram

Grazie al suo lavoro si è trasferito a Milano, città in cui attualmente vive. Inizia così a partecipare a campagne pubblicitarie di fama internazionale, sfilando per numerosi e importanti brand. Il suo nome in breve tempo nel mondo della moda diventa molto noto. Nel 2022 è nel cast dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. Durante una puntata del famoso e popolare reality show di Canale 5 Roger ha confessato tra le lacrime di avere un figlio in Brasile.

Oggi Roger è single e anche se ama le donne, preferisce fare una vita da seduttore misterioso. In Honduras ha conosciuto la modella Estefania Bernal con la quale è in corso un flirt.