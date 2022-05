Chi è Saverio di Uomini e Donne? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over sceso per Vincenza.

Saverio di Uomini e Donne: Biografia e vita privata

Saverio è nato a Reggio Calabria nel 1933, ma non si hanno altre notizie né la data di nascita precisa né il suo cognome.

Sappiamo soltanto che vive a Roma, ha avuto un matrimonio molto felice e ha avuto quattro figli, il più grande dei quali ha oltre 50 anni.

La routine quotidiana di Saverio è fatta di sport: le lunghe passeggiate e gli allenamenti in palestra l’hanno reso energico e proattivo. Ama anche viaggiare

Saverio di Uomini e Donne: Lavoro

Attualmente Saverio è in pensione, ma è stato un ex capotecnico di una ditta che lui stesso ha fondato, lasciandola in eredità ai suoi figli.

Saverio a Uomini e Donne

Saverio scende le scale di Uomini e Donne per conoscere meglio Vincenza, reduce della conoscenza con Alessandro e Bruno.

Il feeling tra Saverio e Vincenza è stato immediato, ma la dama ha rivelato di non aver gradito l’approccio fisico del cavaliere.

I due hanno provato a darsi un’altra chance, ma hanno deciso di chiudere la frequentazione. Così Saverio ne ha approfittato per dichiarare il proprio interesse per Gemma Galgani.

La veterana del people show di Maria De Filippi è rimasta colpita dalle parole del cavaliere, ma non ha approfondito la conoscenza perché troppo maturo.

Saverio di Uomini e Donne: Instagram

Saverio sembra essere poco interessato ai social e non sembra avere alcun account ufficiale su Instagram, ma la sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbe convincerlo a sbarcare sui social.