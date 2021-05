Chi è Scarlit Scandal? Età, altezza, peso, biografia, carriera, lavoro, Instagram, Twitter e fidanzato

Chi è Scarlit Scandal? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo attuale fidanzato? Scarlit Scandal è diventata popolare e famosa a partire dalla fine del 2020, ma la fama l’ha raggiunta su scala internazionale l’anno seguente quando è stata premiata agli AVN Awards 2021 con il premio AVN Award Best New Starlet (migliore attrice emergente del cinema adult internazionale). Molto amata e popolare sui social, in particolar modo su Instagram e Twitter, la giovane attrice di film per adulti ha un proprio account su Onlyfans. Ora conosciamola meglio, scoprendo data di nascita (età), altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Chi è Scarlit Scandal? La biografia e vita privata

Scarlit Scandal è nata il 27 aprile 1999, sotto il segno zodiacale del Toro, a Fort Pierce in Florida negli Stati Uniti d’America. Pesa 45 chili, è alta 155 cm, capelli castani, occhi marroni, fisico da urlo e sguardo accattivante. Lei è una vera e propria forza della natura. Dopo aver conseguito il diploma Scarlit ha contattato via mail l’agenzia po**o Motley Models, inviando loro alcune sue foto acqua e sapone.

Barbara Costa ha rivelato su Dagospia: “Scarlit mai avrebbe immaginato che dopo 48 ore il suo smartphone avrebbe squillato e dall’altra parte vi fosse Dave Rock, il boss di Motley Models, in persona. Pronto a offrirle biglietto, e alloggio e chance di lavorare per lui. Ma Scarlit Scandal è come la maggioranza dei 20enni di oggi: furbi, svegli, non quei morti di sonno che ti mostrano quotidiani e TV! Scarlit non ha accettato, non ha detto no, ma si è presa un mese per pensarci. E dopo un mese è volata a Los Angeles – ha continuato -, ha girato un po**o soft da solista, e poi se ne è tornata a casa sua. Pian piano ha preso forza e consapevolezza di volerlo fare, il po**o, dimostrando maturità e sicurezza di sé che le generazioni precedenti si possono a malapena sognare”.

Il suo attuale fidanzato nonché collega è Jake Adams.

Chi è Scarlit Scandal? La carriera

Scarlit Scandal ha esordito nel mondo dei film per adulti nel marzo 2019 e attualmente si cimenta in diversi generi, tra cui BDSM (pratica erotica non convenzionale che risente ancora oggi degli stereotipi culturali che considerano la sessualità estrema come deviante e perversa).

Nel 2021 è stata premiata agli AVN Awards 2021 con il premio AVN Award Best New Starlet (migliore attrice emergente del cinema adult internazionale). Costa ha sottolineato: “Dopo l’Oscar, ogni possibile strada del po**o è aperta a Scarlit. Sta a lei seguire quella più giusta. Lei sta emergendo dal gruppo di po**o-coetanee quali Abella Danger, Autumn Falls, Martina Smeraldi, Daisy Taylor. Tutte assatanate, pronte a prendersi il posto di por**star 30enni ai loro occhi anziane. E queste fiere 20enni dimostrano una tempra diversa, sono sicure di sé anche più delle millennial, certo non hanno più nulla in comune con le por**star di una volta. È un bene, non ci sono dubbi. Titubanze zero. Per una concorrenza parimenti spietata al loro interno”.

Ha girato oltre 110 film a luci rosse. Molto amata sui social, in particolar modo su Instagram dove il suo account @official_scarlitscandal vanta oltre 30mila followers.