Chi è Stefania di Uomini e Donne? Curiosità e Instagram della dama del trono over che ha conosciuto Biagio Di Maro e Gianluca Tugnalone.

Stefania di Uomini e Donne – foto instagram.com

Stefania di Uomini e Donne: Vita privata e curiosità

Stefania di Uomini e Donne è una nuova dama del people show di Maria De Filippi, ma di lei non si hanno molte informazioni.

Quello che si sa arriva direttamente dal programma. La dama ha un accento romano, vive a Palestrina e ha confessato di aver cresciuto un figlio senza l’aiuto di nessuno.

Nel corso delle puntate si è dimostrata una donna affascinante e di carattere che sa esattamente cosa vuole da un uomo.

Stefania a Uomini e Donne

Stefania a Uomini e Donne – foto instagram.com

Stefania è arrivata a Uomini e Donne durante i primi mesi del 2022, finendo subito sotto i riflettori per aver dato man forte a Sara durante un attacco nei confronti di Giuliana.

La dama avrebbe confermato le affermazioni di Sara, secondo la quale Giuliana avrebbe preso in giro sia Biagio che Massimo.

Stefania e Sara hanno riferito di aver sentito Giuliana raccontare a sua madre di amare la visibilità data dal programma e di aver approfondito la conoscenza con Biagio soltanto per questo.

Per Stefania è arrivato un cavaliere di nome Marco, ma le cose tra i due non sono andate per il verso giusto. Così la dama è uscita con Gianluca.

Purtroppo la conoscenza tra Stefania e Gianluca non è partita bene, visto che il cavaliere ha frequentato più persone contemporaneamente senza essere stato sincero.

Stefania di Uomini e Donne: Instagram

Attualmente sembra che Stefania di Uomini e Donne non abbia un profilo Instagram, ma la sua presenza nel programma potrebbe farci scoprire molto altro sulla dama del parterre.