Chi è Stefano Pastore? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha frequentato Simona Bosio e Gemma Galgani.

Stefano Pastore: Biografia e vita privata

Stefano Pastore è nato il 12 marzo 1967 a Genova sotto il segno zodiacale dei Pesci, ma non si sa molto altro della sua vita e del suo passato.

È emerso che Stefano ha due figli ed è un uomo molto legato alla città natale, anche se è costretto a lasciarla per via del suo lavoro.

Quello che sappiamo è che Stefano è un’amante del mare e ama dilettarsi in vari sport, anche se predilige il canottaggio e la vela.

Stefano Pastore: Lavoro

Stefano Pastore è un Senior Broker presso BGC Partners e viaggia molto per lavoro trascorrendo lunghi periodi tra Londra e Ginevra; il che lo porta addirittura a preferire il dialogo in lingua inglese.

Nel suo lavoro si occupa di marketing e pubbliche relazioni dando prova di grande creatività e conoscenza in campo finanziario.

Stefano Pastore a Uomini e Donne

Stefano Pastore è arrivato a Uomini e Donne nella primavera del 2019 e ha subito attirato le attenzioni di molte dame. I suoi tratti distintivi? Occhi profondi e stile impeccabile.

Il cavaliere ha frequentato Simona Bosio e tra loro si è creata una chimica particolare, ma la storia si è conclusa a causa delle pressioni della dama verso passi importanti.

Stefano ha conosciuto anche la veterana del programma Gemma Galgani (fresca di rottura con Rocco Fredella), ma la conoscenza è durata pochissimo e ha sollevato diverse polemiche.

Molti hanno puntato il dito contro il cavaliere genovese reo di prendere in giro la dama torinese, specie alla luce della sua frequentazione con la Bosio.

Dopo queste frequentazioni, però, Stefano non si è perso d’animo ed è ritornato nel people show pomeridiano dedicato all’amore per incontrare la donna giusta per lui.

Il cavaliere è uscito con una dama molto affascinante, ma il suo comportamento in studio ha sollevato nuove polemiche.

In particolare Gianni Sperti ha sottolineato come l’uomo non abbia perso il vizio di svilire le donne con le quali esce.

Stefano Pastore: Instagram

Stefano Pastore è un uomo di mondo, ma non ama condividere molto della propria vita privata: infatti non posta moltissime foto sul profilo Facebook e sulla pagina Instagram.