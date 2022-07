Chi è Sylviane Italiani? Biografia, vita privata e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che è uscita con Biagio Di Maro per qualche settimana.

Sylviane Italiani: Tutto quello che si sa

Sylviane Italiani è una donna affascinante arrivata a Uomini e Donne a maggio 2022 per conoscere Biagio Di Maro, ma di lei non si sa molto.

Quello che si sa arriva da qualche dichiarazione e dal profilo Instagram: vive a Pineto (Abruzzo), ama viaggiare ed è un’amante della Natura.

Sylviane Italiani a Uomini e Donne

Sylviane Italiani scende le scale di Uomini e Donne e palesa subito il suo interesse per uno dei veterani del programma più attaccati di sempre, Biagio Di Maro.

Il cavaliere si dice affascinato e incuriosito dalla new entry e accetta di uscire con lei: i due si sono trovati benissimo e hanno sentito un’intesa immediata.

Nonostante i buoni propositi, Tina Cipollari non ha esitato a screditare Biagio e a mettere in guardia la dama dal suo comportamento. Per lei segue uno schema e non è interessato a intraprendere relazioni.

A dispetto del parere dell’opinionista, però, Sylviane si dice colpita da Biagio, specialmente perché lui le avrebbe riservato delle attenzioni particolari in occasione del suo compleanno.

I due hanno trascorso due serate in albergo ma, oltre ad abbracci e baci, non ci sarebbe stato nient’altro. Anzi, Biagio ha precisato di voler fare un passo indietro.

Biagio ha ammesso di aver frenato dopo essersi accorto dell’interesse della dama, la quale conferma di aver percepito un comportamento più freddo.

“Se tu passi due serate con lei a raccontarvi il primato piangendo insieme equivale a quattro nottate di sesso – ha detto Maria De Filippi al cavaliere -Non si prende in giro una donna in questo modo. Non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai. Non è che sei apposto perché non hai fatto quello”.

Al “Le cose si fanno sempre in due” di Biagio, però, la conduttrice ha replicato “Le cose si fanno in due, ma lei l’ha fatto con sentimento. Tu no”. I due hanno chiuso.

Sylviane Italiani: Instagram

Sylviane Italiani ha un profilo Instagram con qualche centinaia di follower all’attivo e pochi post. Tra le foto più apprezzate ci sono quelle che la vedono impegnata nella sua quotidianità.