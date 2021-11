Chi è Tommaso Eletti? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Chi sono i suoi genitori? Chi è la sua fidanzata? Qual è il suo profilo Instagram? Il giovane italo-americano è diventato noto grazie alla sua partecipazione come concorrente al reality show di Canale 5, Temptation Island, in coppia con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Subito dopo ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality show, il Grande Fratello Vip. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata di Tommaso.

Chi è Tommaso Eletti? La biografia

Tommaso Eletti è nato nel 1999 a Roma. Sui suoi genitori non si sa granché. Alto 170 cm, capelli castani e occhi marroni. Sua sorella maggiore, di nome Sara, vive a Miami. Attualmente invece lui vive a Roma insieme alla madre. Ha studiato presso la St. Francis International School. Era in classe con Clarissa Selassié, una delle tre principesse etiopi, ma ha perso 1 anno per via di una bocciatura. Clarissa ha definito Tommaso “fuori di testa” ai tempi della scuola. Successivamente dopo essere stato cacciato dalla scuola americana a Roma ha finito gli studi a Napoli dove nel 2020 si è diplomato. Tra le sue passioni spiccano snowboard, wakeboard, surf e cliffdive.

Chi è Tommaso Eletti? Lavoro e vita privata

Lavora come videomaker e ha confessato che gli piacerebbe diventare istruttore di WakeBoard. Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati fidanzati per un anno e sette mesi. La loro storia d’amore piuttosto chiacchierata è terminata a Temptation Island.

Nel 2021 ha partecipato come concorrente al GF Vip 6 di Alfonso Signorini ed è stato il primo ad essere eliminato. Tommaso è molto attivo su Instagram. Il suo account è @tommy_eletti e vanta quasi 100mila follower.