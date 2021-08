Chi è Ugo Primavera? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del corteggiatore di Uomini e Donne

Chi è Ugo Primavera? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del corteggiatore di Samantha Curcio a Uomini e Donne.

Ugo Primavera- foto instagram.com

Ugo Primavera: Biografia e vita privata

Ugo Primavera è nato a Roma il 1 ottobre del 1991 sotto il segno zodiacale della Bilancia e nella Capitale ha frequentato l’Istituto IPSAR Amerigo Vespucci.

Non sappiamo molto della sua vita privata, tranne per il fatto che ama esprimersi attraverso l’arte del tatuaggio. Ne ha svariati sul corpo, come per esempio una rosa, il timone di una nave e altri.

Ugo Primavera: Lavoro

Ugo Primavera- foto instagram.com

Ugo Primavera ha messo a frutto i suoi studi all’istituto alberghiero della Capitale lavorando come barman. Tuttavia il giovane romano ha coltivato anche una delle sue più grandi passioni, il calcio.

Il giovane romano gioca a calcio nella società calcistica Ternana Calcio con sede nella città di Terni che milita in serie B.

Ugo Primavera a Uomini e Donne

Ugo Primavera a Uomini e Donne- foto instagram.com

Ugo Primavera arriva a Uomini e Donne per corteggiare Samantha Curcio e ha fatto subito breccia grazie alla sua simpatia e alla sua genuinità.

I due cominciano a conoscersi meglio e tra loro scatta una grande intesa, ma Ugo deve vedersela con Alessio Ceniccola.

A un certo punto però si è stancato di restare in “panchina” dicendo di preferire lasciare il programma e la tronista non ha provato a trattenerlo più di tanto.

Purtroppo il resto è storia. Samantha ha scelto Alessio e i due hanno vissuto la loro favola d’amore per qualche mese, salvo poi lasciarsi a causa di alcune incomprensioni.

Ugo Primavera: Instagram

Ugo Primavera- foto instagram.com

Ugo Primavera ha un profilo Instagram molto attivo che vanta migliaia di follower (numero destinato a salire dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne).

Tra gli scatti più apprezzati da chi lo segue ci sono quelli che lo ritraggono insieme agli amici, quelli della sua quotidianità e quelli in cui lo si vede spensierato.