Chi è Vera Miales? Età, altezza, peso, origini, biografia, Wikipedia, figlio, fidanzati, Amedeo Goria e Instagram

Chi è Vera Miales? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Dove abita? Quali sono le sue origini? Ha una pagina su Wikipedia? Ha un figlio? Qual è il suo profilo Instagram? Chi sono stati i suoi fidanzati prima della sua mediatica love story con il giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria? Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Vera Miales – Foto: Instagram

Chi è Vera Miales? La biografia

Vera Miales è nata l’1 gennaio 1985, sotto il segno zodiacale del Capricorno, in Moldavia. Non si conoscono i dati relativi alla sua altezza e al suo peso. Non si hanno molte notizie in merito alla sua biografia e non c’è una pagina su di lei su Wikipedia. Ha un profilo su Instagram @veramiales, a cui risultano iscritti circa 35mila followers. Si è trasferita in Italia per lavoro. Vive infatti a San Benedetto del Tronto e ha una sorella di nome Marina.

Chi è Vera Miales? La carriera e la vita privata

Amedeo Goria e Vera Miales – Foto: Instagram

Ha iniziato la sua carriera come modella e abita da diversi anni in Italia. Ha raggiunto la popolarità per la sua chiacchieratissima e mediatica love story con Amedeo Goria durante la partecipazione di quest’ultimo al GF Vip 5. Per la verità sono in molti a non credere a questa liaison.

Le segnalazioni sono state diverse e giunte dagli influencer Alessandro Rosica e Deianira Marzano oltre che dal paparazzo Paolone. Non hanno mai creduto alla veridicità del loro amore, poiché sarebbe soltanto un’unione di interessi differenti.

C’è però da dire che il famoso giornalista e conduttore sportivo Amedeo Goria ha più volte confessato in diretta tv al Grande Fratello Vip che non ha storie d’amore stabili e ama divertirsi con diverse donne, senza impegni o responsabilità.

Non si sa molto invece sugli ex fidanzati di Vera Miales. Nel 2022 è nel cast in qualità di pupa vip del programma tv La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso.