Chi è Zeudi Di Palma? Età, altezza, peso, biografia, origini, foto, Scampia, fidanzato e genitori di Miss Italia 2021

Chi è Zeudi Di Palma? Qual è la sua data di nascita? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quali sono le sue origini? Ha una pagina su Wikipedia? E su Instagram? Chi sono i suoi genitori? Ha un fidanzato? Zeudi Di Palma è diventata popolare a metà febbraio 2022 quando ha vinto il famoso, longevo e prestigioso concorso nazionale di bellezza femminile, Miss Italia 2021, eletta in ritardo a causa della pandemia di Covid-19. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, vita privata e lavoro.

Zeudi Di Palma con la patron di Miss Italia e il sindaco di Venezia – Foto: Facebook

Chi è Zeudi Di Palma? Biografia

Zeudi Di Palma da bambina – Foto: Instagram

Zeudi Di Palma ha 20 anni, è alta 172 cm, pesa 57 chili, capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e fascino mediterraneo. Si chiama Zeudi Di Palma, come l’attrice (Araya) che tanto piaceva al padre che l’ha abbandonata quando aveva due anni. Ha un fratello e una sorella di poco più grandi, Asia e Giuseppe, cui è molto legata. Vive a Scampia e studia sociologia all’Università di Napoli.

«Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta – ha detto Zeudi al Corriere della Sera -. A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra».

La sua serie tv preferita è Euphoria e adora il calcio. E poi: «Mi piace tutta la musica, la melodia, farmi trasportare dalle emozioni. A Sanremo mi è piaciuta molto la canzone Elisa e poi, certo, Brividi: Blanco e Mamhood hanno trasmesso un messaggio molto moderno». Sa cucinare e impazzisce per le polpette di sua madre.

Al momento non ha una pagina su Wikipedia, ma sul suo profilo Instagram risultano iscritti quasi 10mila followers.

Chi è Zeudi Di Palma? Lavoro e vita privata

Zeudi Di Palma – Foto: Instagram

Ha cominciato a fare la modella quando aveva solo 12 anni per “Le Vele in moda”. Successivamente ha lavorato come mascherina al San Carlo. Considerato il suo aspetto fisico, la giovane ha iniziato a partecipare diversi concorsi di bellezza. Prima ha vinto Miss Napoli 2021.

Zeudi di Palma è stata proclamata Miss Italia 2021 nella finale che si è tenuta il 13 febbraio 2022 a Venezia ed è stata trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli. Lei è salita al primo posto del podio. Dietro di lei Gabriella Bagnasco della Basilicata e Lorena Tonacci di origini campane.

L’elezione è arrivata ben cinque mesi in ritardo a causa del Covid. L’edizione è stata condotta da Alessandro Di Sarno e Elettra Lamborghini. In finale c’è stato un clamoroso errore che riguarda proprio la vincitrice del concorso. Sulla busta contenente il nome della prima eliminata delle tre finaliste c’era proprio il nome di Zeudi. La giuria ha poi corretto con il nome giusto, quello della Tonacci.

Dopo essere stata eletta Miss Italia, Zeudi di Palma ha subito voluto fare una dedica a sua madre: «Maria Rosaria è una donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre Pasquale – ha raccontato al Corriere della Sera – ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa. Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli – ha aggiunto – e ha fondato La lampada di Scampia, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento». Non è fidanzata.