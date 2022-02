Chi vincerà Sanremo 2022? Oggi debutterà la nuova edizione del Festival della canzone italiana, che sarà condotta nuovamente da Amadeus con il mattatore e showman Fiorello, in prima serata su Raiuno. C’è davvero grande attesa e interesse per le canzoni in gara dei Big della musica italiana. Chi sarà il vincitore di questa edizione della kermesse canora nazional popolare? Le scommesse e le quote dei bookmakers sono tutte concentrate su tre cantanti.

Amadeus – Foto: Facebook

Alla conduzione e alla direzione artistica del Festival della canzone italiana ci sarà per la terza volta consecutiva il presentatore della porta accanto Amadeus, che ha scelto canzoni davvero molto interessanti e belle.

SANREMO 2022: LA LISTA DEI CANTANTI IN GARA

Gli esperti di Stanleybet.it prevedono una lotta serrata per il primo posto: Elisa, che torna a Sanremo per la prima volta dopo il lontano successo del 2001 e presenta il pezzo “O forse sei tu”, è data a 4,50, ma dovrà vedersela, a pari quota, con l’inedita coppia formata da Mahmood (che ha vinto Sanremo nel 2019) e Blanco, con il loro “Brividi”.

Dopo la vittoria nel 2012, anche Emma Marrone è a caccia del bis a quota 8,00, seguita da La Rappresentante di lista a 9,00 e da una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, a 10.

Achille Lauro a quota 12, come Irama e Rkomi. Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15.

Doppia cifra anche per Fabrizio Moro (18), Michele Bravi e Noemi (entrambi a 20), Ditonellapiaga feat Rettore (25), Gianni Morandi e Aka7even (anche per loro stessa quota, a 28). Nella parte più bassa della classifica di Stanleybet.it troviamo Le Vibrazioni e Giovani Truppi a 33, seguiti da Ana Mena e Highsnob e Hu a 40. In coda a sorpresa Giusy Ferreri, il cui successo pagherebbe 50 volte la posta. Chiude la classifica Iva Zanicchi, a 75.