Chiara Nasti incinta di Mattia Zaccagni: primo figlio in arrivo

Chiara Nasti è incinta di Mattia Zaccagni. Primo figlio in arrivo per la fashion blogger e influencer e il calciatore del Lazio. I due fidanzati vip diventeranno genitori molto presto. Il giocatore biancoceleste lo ha annunciato sul campo, in modo spettacolare. La coppia vip del jet set nazionale ha svelato la bella notizia durante la partita Spezia-Lazio dopo che Zaccagni ha esultato con un pollice in bocca e il pallone sotto la maglietta. Un chiaro messaggio che ha dato il via a Chiara Nasti per ufficializzare il tutto sui social: «Ti aspettiamo amore mio».

La coppia vip aspetta il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Provedel aveva appena regalato alla Lazio con un autogol la possibilità di pareggiare con lo Spezia, portando il risultato sul 2 – 2. Prezioso nell’autogol è stato l’intervento di Mattia Zaccagni, che ha esultato così.

Dopo il gesto del suo compagno, l’ex compagna di Nicolò Zaniolo ha pubblicato la foto accompagnandola con una dolce didascalia: «Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori… ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy». I due non hanno fornito ulteriori dettagli e il pancino è appena accennato.

