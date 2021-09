Chiara Nasti torna sui social: “Ero in confusione totale, ho chiesto aiuto”

Chiara Nasti è tornata sui social dopo un periodo di assenza perché voleva dedicare più tempo a sé stessa. La famosa fashion blogger e influencer ha ammesso che era in confusione totale e ha poi chiesto aiuto.

Chiara Nasti – Foto: Instagram

Chiara Nasti è quinti tornata sui social e nelle stories ha spiegato ai follower i motivi della sua temporanea e annunciata assenza: «Ero in confusione totale – ha raccontato – non avevo nulla da raccontare, non sapevo cosa fare. In realtà la cosa andava avanti da prima che lasciassi Instagram».

Nel recente passato l’influencer ha attraversato momenti difficili, ma ora le cose sono nettamente migliorate: «Ho vissuto un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia, non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Poi attacchi di panico, sono stata proprio molto giù e sto migliorando perché mi sono fatta aiutare. Però non da uno psicologo. Ho meditato semplicemente, ho fatto tanta meditazione…».

Ad aprile scorso si era diffusa la notizia della fine della storia d’amore di Chiara con Nicolò Zaniolo. Il settimanale Oggi aveva lanciato lo scoop: «Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, ora, hanno smesso di seguirsi sui social. Hanno rimosso dai loro profili tutte le foto che li ritraevano assieme. E per chi, come loro, vive quasi più sui social che nella vita vera, sono due indizi pesanti come macigni. Insomma, l’amore sembra essere durato il tempo del tatuaggio in comune che ritrae un cuore trafitto da una freccia. Che avevano orgogliosamente mostrato. E che ora rimarrà come segno indelebile di una passione bruciata molto velocemente. Forse anche troppo. In attesa di conferme o smentite ufficiali, naturalmente».

