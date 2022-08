Chiara Rabbi dopo Davide Donadei è in love con Nicolò Zaniolo? Un sospetto scambio di like su Instagram, tra Chiara Rabbi e l’attaccante della Roma, ha dato vita ai rumors su un probabile interesse reciproco. Il primo a dare il via ai like tattici ai post sui social è stato proprio Zaniolo, volto non sconosciuto dal gossip. La Rabbi non è certo rimasta ferma e ha ricambiato in tempo record le attenzioni del calciatore. Nessuna smentita o conferma sulle voci che corrono sul web.

“Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa”, scrive un fan su Instagram. Chiara risponde lanciando una simpatica frecciatina a Nicolò, alimentando di conseguenza il gossip: “A me o a lui?”. Lascia le porte aperte verso una nuova frequentazione l’ex del tronista, e alla domanda: “Ora ti piacerebbe essere corteggiata?”, lei risponde: “Vero, perché no?”.

L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Chiara Rabbi, Davide Donadei, di fronte alla palese voglia dell’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 di rimettersi in gioco, ha pubblicato delle storie su Instagram. In un video parla di delusioni, di persone che escono ed entrano nel cuore a loro piacimento: “Sparisci e poi torni quando stai meglio. Nella vita bisogna sapersi difendere, è vero! Ma non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti. Per questo chiudiamo il cuore. Quando c’è troppa gente che entra ed esce a suo piacimento. e ALLORA FAN..O A TUTTI! Lo chiudiamo a tempo indeterminato. In fondo le delusioni fanno proprio così”.

Come andrà a finire? Se sono rose, fioriranno!

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!