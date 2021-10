China Suarez è stata offesa e attaccata pesantemente dalla famosa showgirl e procuratrice sportiva Wanda Nara sui social, seppur senza menzionarla direttamente, in merito alla fine del suo matrimonio con l’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. L’ex centravanti dell’Inter sta facendo di tutto per farsi perdonare, ma il divorzio milionario sembra essere davvero dietro l’angolo.

Mauro Icardi, Wanda Nara e China Suarez – Foto: Instagram

A quanto pare non sono valse a nulla le giustificazioni dell’ex attaccante dell’Inter che ha chiesto perdono alla famosa showgirl e procuratrice sportiva e ha discusso con lei degli sviluppi futuri che la coppia dovrà affrontare.

Secondo quanto riportato da Clarin e dal programma tv “Los Angeles de la mañana”, LAM, l’attrice e modella argentina China Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Probabilmente tramite l’applicazione Telegram, meno in voga di WhatsApp e forse più utile per chattarsi e chiamarsi di nascosto. Attrice, cantante, fotomodella di Buenos Aires nata nel 1992. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero “sangue giapponese” perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. Eugenia China Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l’attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamin Vicuna. I due si sono separati lo scorso luglio.

Ora però Maria Eugenia China Suarez ha deciso di rompere il muro del silenzio mediante alcune Instagram Stories, sbugiardando il calciatore argentino Mauro Icardi e lanciando una stoccata al vetriolo anche a Wanda Nara.

La bellissima, sensuale e affascinante attrice, conduttrice tv e modella argentina ha esordito così su IS: “Scrivo questa lettera per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l’inesperienza, per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione”.

China ha poi proseguito: “Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero”.

Per poi concludere: “Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione. Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d’ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene. A tutti quelli che ‘cancellano’ le persone, siete sicuri che siete in condizione di farlo?”.

L’ex valletta di Tiki Taka ed ex opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha risposto sempre sui social con storie al veleno in cui ha postato un collage di foto che la ritraggono innamorata assieme ad Icardi, specificando che sono “foto pubblicate negli ultimi 3 mesi”. E poi ha concluso: “Della mia famiglia mi occupo io, delle puttane la vita stessa”.

Stay tuned per saperne di più!