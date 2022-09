Church girl di Beyoncé: testo, traduzione e video ufficiale

Church girl di Beyoncé è tratto dal suo ultimo disco di inediti, Renaissance, uscito venerdì 29 luglio 2022. Il pezzo è stato scritto da Beyoncé, The-Dream, No I.D., Twinkie Clark, DJ Jimi, Derrick Robert Ordogne, James Brown, Orville “Bugs Can Can” Hall, Phil “Triggaman” Price, Ralph MacDonald, William Salter. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Church girl di Beyoncé: il testo

(Don’t play me)

(Don’t play me)

Ooh, ooh (I wanna be church girl)

Ooh (I wanna be church girl)

Ooh (I wanna be church girl)

(Me, me, me, e-ee)

I been up, I been down

Feel like I move mountains, got friends that cried fountains, ohh

I’m warning everybody soon as I get in this party

I’m gon’ let go of this body, I’m gonna love on me

Nobody can judge me but me

I was born free (Ooh)

I’ll drop it like a thottie, drop it like a thottie

I said now pop it like a thottie, pop it like a thottie (You bad)

We said now drop it like a thottie, drop it like a thottie (You bad)

Church girls acting loose, bad girls acting snotty (You bad)

Let it go, girl (Let it go), let it out, girl (Let it out)

Twirl that ass like you came up out the South, girl (Uh, uh)

I said now drop it like a thottie, drop it like a thottie (You bad)

Bad girl acting naughty, church girl, don’t hurt nobody

You can be my daddy if you want to

You, you can be my daddy if you want to

You can get it tatted if you want to

You, you can get it tatted if you want to (She ain’t gonna hurt nobody)

Put your lighters in the sky, get this motherfucker litty

She gon’ shake that ass and them pretty tig ol’ bitties (Huh)

So get your acts up (What), get your map up (Huh)

I’ma back it up (Ah), back it, back it up (Back it, back it up)

I’ma buss it, buss it, buss it, buss it, act it up (Act it up)

I see them grey sweats (Grey sweats), I see a blank check

Mm, I’m finally on the other side, I finally found the extra smiles

Swimming through the oceans of tears we cried (Tears that we’ve cried)

You know we got church in the morning (The morning)

But you doin’ God’s work, you go in (Ooh)

She ain’t tryna hurt nobody (Ooh), she just tryna do the best she can (Ooh)

Happy on her own with her friends without a man

I’m warning everybody soon as I get in this party

I’m gon’ let go of this body, I’m gonna love on me

Nobody can judge me but me

I was born free (Born free)

I’ll drop it like a thottie, drop it like a thottie (Free)

I said now pop it like a thottie, pop it like a thottie (You bad, free)

We said now drop it like a thottie, drop it like a thottie (You bad)

Church girls acting loose, bad girls acting snotty (You bad)

Let it go, girl (Let it go), let it out, girl (Let it out)

Twirl that ass like you came up out the South, girl (Uh, uh)

I said now drop it like a thottie, drop it like a thottie (You bad)

Bad girl acting raunchy, church girl, don’t hurt nobody

You can be my daddy if you want to (You bad)

You, you can get it tatted if you want to (You bad)

Put your lighters in the sky, get this motherfucker litty (You bad)

She gon’ shake that ass and them pretty tig old bitties

So get your acts up (Uh), get your map up (Uh-uh)

I’ma back it up (Back it up), back it, back it up (Back it, back it up)

I’ma buss it, buss it, buss it, buss it, act it up (Act it up)

I see them grey sweats (Grey sweats), I see a blank check

Must be the cash ‘cause it ain’t you face

It must be the cash ‘cause it ain’t you face

Now do it, baby, stick it, baby, do it, baby, stick it

Baby, do it, baby, spin it, spin it, baby, do it

Spin that cash a little harder

And she might let you dive in the water

Drop it like a thottie, drop it like a thottie

Na, na, na, now drop it like a thottie, drop it like a thottie

Oh, oh, drop it like a thottie, drop it like a thottie

Good girls actin’ bad, church girls don’t hurt nobody

I ain’t tryna hurt nobody (Mmm)

Tryna bring a life up in your body (Mmm-mm, mmm).

Church girl di Beyoncé: la traduzione

(Non giocare con me)

(Non giocare con me)

Ooh, ooh (voglio essere una ragazza di chiesa)

Ooh (voglio essere una ragazza di chiesa)

Ooh (voglio essere una ragazza di chiesa)

(Io, io, io, e-ee)

Sono stata su, sono stata giù

Mi sento come se muovessi montagne, ho amici che piangono fontane, ohh

Avverto tutti appena entro a questa festa

Lascerò andare questo corpo, mi amerò

Nessuno può giudicarmi tranne me

Sono nata libera (Ooh)

Lo farò cadere come una ragazzaccia, lo farò cadere come una ragazzaccia

Ho detto ora esplodilo come una ragazzaccia, fallo uscire come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Abbiamo detto ora lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Le ragazze della chiesa si comportano in modo sciolto, le ragazze cattive si comportano in modo arrogante (Sei cattivo)

Lascialo andare, ragazza (lascialo andare), lascialo uscire, ragazza (lascialo uscire)

Fai girare quel cul0 come se fossi uscito dal sud, ragazza (Uh, uh)

Abbiamo detto ora lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Ragazza cattiva che si comporta in modo cattivo, ragazza di chiesa, non fare del male a nessuno

Puoi essere il mio papà, se vuoi

Tu, puoi essere il mio daddy, se vuoi

Puoi farlo tatuare se vuoi

Tu, puoi farlo tatuare se vuoi (non farà del male a nessuno)

Metti i tuoi accendini in cielo, prendi questo figli0 di p*ttana

Scuoterà quel culo e quei bei monelli (Huh)

Quindi alza le tue azioni (cosa), alza la tua mappa (Huh)

Eseguirò il backup (Ah), esegui il backup, esegui il backup (Esegui il backup, esegui il backup)

Lo busserò, lo busserò, lo busserò, lo busserò, agirò (recitalo)

Li vedo tute grigie (felpe grigie), vedo un assegno in bianco

Mm, finalmente sono dall’altra parte, ho finalmente trovato i sorrisi in più

Nuotando attraverso gli oceani di lacrime abbiamo pianto (Lacrime che abbiamo pianto)

Sai che abbiamo la chiesa la mattina (la mattina)

Ma stai facendo il lavoro di Dio, entri (Ooh)

Non sta cercando di fare del male a nessuno (Ooh), sta solo cercando di fare il meglio che può (Ooh)

Felice da sola con i suoi amici senza un uomo

Avverto tutti appena entro a questa festa

Lascerò andare questo corpo, mi amerò

Nessuno può giudicarmi tranne me

Sono nata libera (nata libera)

Lo farò cadere come una ragazzaccia, lo farò cadere come una ragazzaccia

Ho detto ora esplodilo come una ragazzaccia, fallo uscire come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Abbiamo detto ora lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Le ragazze della chiesa si comportano in modo sciolto, le ragazze cattive si comportano in modo arrogante (Sei cattivo)

Lascialo andare, ragazza (lascialo andare), lascialo uscire, ragazza (lascialo uscire)

Fai girare quel cul0 come se fossi uscito dal sud, ragazza (Uh, uh)

Abbiamo detto ora lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia (Sei cattivo)

Ragazza cattiva che si comporta in modo cattivo, ragazza di chiesa, non fare del male a nessuno

Puoi essere il mio papà, se vuoi

Tu, puoi essere il mio daddy, se vuoi

Puoi farlo tatuare se vuoi

Tu, puoi farlo tatuare se vuoi (non farà del male a nessuno)

Metti i tuoi accendini in cielo, prendi questo figli0 di p*ttana

Scuoterà quel culo e quei bei monelli (Huh)

Quindi alza le tue azioni (cosa), alza la tua mappa (Huh)

Eseguirò il backup (Ah), esegui il backup, esegui il backup (Esegui il backup, esegui il backup)

Lo busserò, lo busserò, lo busserò, lo busserò, agirò (recitalo)

Li vedo tute grigie (felpe grigie), vedo un assegno in bianco

Devono essere i soldi perché non sei tu ad affrontare

Dev’essere il denaro, perché non è la tua faccia

Ora fallo, piccola, attaccala, piccola, fallo, piccola, attaccala

Piccola, fallo, piccola, girala, girala, piccola, falla

Gira quel denaro un po’ più forte

E potrebbe lasciarti tuffare in acqua

Lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo cadere come una ragazzaccia

Na, na, na, ora lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia

Oh, oh, lascialo cadere come una ragazzaccia, lascialo scivolare come una ragazzaccia

Le brave ragazze si comportano male, le ragazze di chiesa non fanno male a nessuno

Non sto cercando di ferire nessuno (Mmm)

Cercando di portare una vita nel tuo corpo (Mmm-mm, mmm).

Church girl di Beyoncé: il video ufficiale