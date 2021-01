Alexandra Daddario: carriera, vita privata e curiosità

Gli amanti di serie tv non avranno problemi a identificare Alexandra Daddario con uno dei ruoli interpretati. Ma quanto ne sanno dell’attrice?

Alexandra Daddario- foto andoverleader.com

Occhi di ghiaccio e talento da vendere: Alexandra Daddario ha conquistato il pubblico con ruoli minori e ruoli di spessore.

Ma quanto ne sappiamo di Alexandra Daddario? Non ci resta che scoprire qualche curiosità intorno all’attrice.

Esordi

La prima cosa da sapere su Alexandra Daddario è che, prima dei film e delle serie tv, ha debuttato in uno spot pubblicitario della Barbie nel 1998.

Da quel momento in poi sono passati quattro anni per rivedere di nuovo la giovanissima attrice in altri progetti: il cortometraggio Best Thanksgiving Ever di Jim Bernfield e la soap La valle dei pini.

Film

Dopo la soap opera La valle dei pini, Alexandra Daddario ha fatto il suo debutto al cinema con il film Il calamaro e la balena del 2005.

L’attrice viene scelta per recitare in L’amore giovane nel 2006 e in The Attic nel 2008, prima di raggiungere il pubblico con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini nel 2010 e il sequel Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri nel 2013.

Oltre a questi titoli di successo, Alexandra ha lavorato in Libera uscita del 2011, Non aprite quella porta 3D nel 2013, Burying the Ex nel 2014, San Andreas nel 2015, La scelta – The Choice nel 2016, Baywatch nel 2017, Un uragano all’improvviso nel 2017, Se ci conoscessimo oggi, Mistero al castello Blackwood e Nomis nel 2018 e Can you keep a secret? Nel 2019.

Serie tv

Alexandra Daddario ha lavorato in molti progetti destinati al piccolo schermo: I Soprano nel 2006, White Collar dal 2009 al 2011, Parethood dal 2011 al 2012, True Detective nel 2014, The Last Man on Earth nel 2015, American Horror Story: Hotel nel 2016 e Why Women Kill nel 2019.

Videoclip

Non solo film e serie tv. Alexandra Daddario è apparsa anche in alcuni videoclip, da Radioactive degli Imagine Dragons nel 2012 a Wait dei Maroon 5 nel 2018.

Scene spinte

Alexandra Daddario ha dimostrato di sentirsi a proprio agio anche nel girare scene spinte, affermando di impegnarsi con tutta se stessa per conferire intensità alla scena.

Un esempio è la scena di nudo in True Detective nel ruolo di Lisa Tragnetti al fianco di Woody Harrelson: “L’ho vista come una sfida interessante. Volevo davvero essere parte dello show e ho capito che la nudità e tutto ciò era richiesto al personaggio. Il personaggio è molto diverso da tutto ciò che ho fatto prima. Woody ha reso l’intera situazione molto confortevole. Non era niente di imbarazzante in questo senso, ho cercato di non pensarci troppo prima di girare le scene più intime. Però dopo che l’ho fatto, ho pensato: ‘Wow cosa ho fatto?’”.

Vita privata

Alexandra Daddario è nata a New York il 16 marzo 1986 da Richard Daddario funzionario di polizia e Christina Maria Titus avvocato. Ha origini italiane, irlandesi, inglesi e ungheresi.

La Daddario ha una sorella e un fratello, Matthew, che ha vestito i panni di Alec Lightwood in Shadowhunters.

È cresciuta tra l’Upper East Side e Southampton e si è potuta dedicare alle sue passioni, dal nuoto al pianoforte.

Alexandra ha frequentato il liceo femminile Brearley di New York, dove ha potuto partecipare alle sue rappresentazioni teatrali come La bisbetica domata di Shakespeare e Artist Descending a Staircase di Tom Stoppard.

Dopo i primi successi, però, la giovane attrice si è iscritta al Professional Children’s School per studenti che lavorano nel mondo dello spettacolo. Dopodiché si è iscritta al Marymount Manhattan College.

Vita sentimentale

Alexandra Daddario ha avuto una relazione con il collega Logan Lerman conosciuto grazie alla saga Percy Jackson dal 2013 al 2016.

Dopo la rottura con Lerman, molti hanno pensato che Alexandra Daddario stesse frequentando Zac Efron, specialmente per l’alchimia palpabile dentro e fuori il set di Baywatch.

Dal canto loro, però, Alexandra Daddario e Zac Efron hanno sempre ribadito di essere colleghi e amici e di volersi molto bene.

Instagram

Alexandra Daddario ha un profilo Instagram che continua a collezionare followers. Stiamo parlando di milioni.

Il suo profilo contiene contenuti diversi, dalle foto che la ritraggono impegnata sul set ai momenti che trascorre con le sue amiche e i suoi cani.