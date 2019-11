Alfonso Gomez-Rejon dirigerà Chris Pine in Newsflash, il film che racconterà il giorno in cui Walter Cronkite comunicò al mondo l’assassinio del Presidente Kennedy.

L’attore Chris Pine porterà sul grande schermo il giornalista televisivo Walter Cronkite, sostituendo di fatto Seth Rogen nel progetto.

Soltanto ora, però, Newsflash ha trovato il suo regista in Alfonso Gomez-Rejon, il filmmaker che ha dato forma a Quel fantastico peggior anno della mia vita.

Il progetto scritto da Ben Jacoby racconterà il 22 novembre 1963, il giorno in cui lo storico giornalista televisivo annunciò la morte del Presidente John Fitzgerald Kennedy.

L’assassinio del Presidente a Dallas sconvolse il Paese, ma per Cronkite sarebbe stato un momento cruciale. In quel momento rappresentò il volto rassicuranti a cui aggrapparsi di fronte alla tragedia.

La voce del giornalista avrebbe accompagnato gli americani nella corsa allo spazio, nello scandalo Watergate, nella crisi degli ostaggi in Iran, nella guerra del Vietnam e negli omicidi di Robert F. Kennedy , Martin Luther King e John Lennon.

Gomez-Rejon si è detto entusiasta del progetto: “La sceneggiatura di Ben ha meravigliosamente catturato ciò che ci fu in redazione in quel fatidico giorno. Lo vedo come una storia di origine di un eroe nato in un momento in cui cercare la verità e unire un Paese era più importante della vittoria e delle classifiche, che non si sono mai sentite più preveggenti”.

Newsflash è in fase di pre-produzione mentre il primo ciack dovrebbe essere battuto il prossimo febbraio a New York.

Myriam