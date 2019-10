American Pie: in arrivo l’ultimo film del franchise?

È bastata una foto pubblicata sulla pagina Facebook di American Pie per scatenare l’hype di molti fan della saga comica. Che sia in progetto un altro film?

La foto “incriminata” raffigura una teglia di torta con all’interno un’ultima fetta, che per qualcuno si è trasformato nella raffigurazione dell’ultimo capitolo con il cast originale di American Pie.

E in effetti non sarebbe tanto strano pensare a un ultimo esilarante capitolo del franchise di American Pie, visto che Jason Biggs e Shannon Elizabeth sarebbero pronti a recitare in un eventuale reboot.

Il film della serie creata da Adam Herz vedrebbe il ritorno dei protagonisti storici: Jim Levenstein (Jason Biggs), Michelle Flaherty (Alyson Hannigan), Chris Oztreicher (Chris Klein), Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas), Paul Finch (Eddie Kaye Thomas), Steve Stifler (Seann William Scott) e Noah Levenstein (Eugene Levy).

Tra speranze e qualche piccola intuizione, però, al momento l’ultimo capitolo della saga con il cast originale al completo è American Pie – Ancora insieme, uscito nel 2012.

