Anime Factory annuncia le novità 2020

Anime Factory ha rivelato la line-up 2020, rivelando i suoi nuovi progetti destinati a entusiasmare non solo gli amanti degli anime.

Lupin III – The First – foto bilibili.com

Il successo di Dragon Ball Super: Broly non è bastato a soddisfare l’etichetta di proprietà di Koch Media. Ora Anime Factory vuole spingere sull’acceleratore e cercare di accontentare tutti i fan degli anime e non solo.

In occasione della 42esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, infatti, Anime Factory ha annunciato i suoi prossimi progetti.

Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna

Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna celebrerà il 50esimo anniversario del gattone bianco e blu, diventando il 39esimo film d’animazione legata alla saga più amata di sempre.

In questo film tutti parlano della sonda spaziale, ma solo Nobita crede che si tratti del coniglio lunare. Doraemon dona a Nobita il “Distintivo dei Membri del Club delle Opinioni Differenti” e crea un regno dall’altra parte della Luna. La scoperta del Regno dei Conigli avverrà grazie a Luka, un ragazzo che si unisce alla classe dell’amico umano di Doraemon.

Lupin III – The First

Lupin III – The First uscirà nelle sale il 27 febbraio 2020 e porterà in auge gli incredibili intrighi del ladro gentiluomo. Tutto in CGI.

Questa volta Lupin III proverà a entrare in poassesso il Diario di Bresson, l’unico oggetto che suo nonno non è riuscito a rubare. Il Diario custodirebbe segreti che interessano anche una spietata organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata si scontreranno.

Hello World e Her Blue Sky

Hello World e Her Blue Sky portano al cinema la nuova generazione di film d’animazione giapponese che esplora l’amore negli anni dell’adolescenza e della maturità.

Da un lato Hello World sfiderà le barriere del tempo e dello spazio dal 9 all’11 maggio mentre dall’altro lato Her Blue Sky farà commuovere il pubblico dall’11 al 13 maggio.

Fireworks

Fireworks racconterà una storia di formazione tra occasioni perdute e accettazione della realtà, ma debutterà in DVD e Blu-Ray.

One Piece: Stampede

One Piece: Stampede arriverà in versione casalinga il 19 marzo 2020 e promette di conquistare anche il piccolo schermo con tre edizioni home video.