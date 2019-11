Arnold Schwarzenegger è favorevole ai sequel di Last Action Hero e True Lies

Arnold Schwarzenegger si è detto favorevole alla realizzazione di eventuali sequel di Last Action Hero e True Lies.

L’attore, durante la promozione di Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller, ha rivelato di essere disponibile a recitare negli ipotetici Last Action Hero 2 e True Lies 2.

Per chi non ricordasse, Last Action Hero di John McTiernan uscì nel 1993 mentre True Lies di James Cameron arrivò l’anno dopo, nel 1994.

Durante un’intervista con Screen Rant, infatti, Arnold Schwarzenegger ha lasciato intendere di aver voglia di tuffarsi nel passato dopo l’esperienza di Terminator: Dark Fate.

“Dipende sempre dai fan – ha detto l’attore – se chiedono di vedere un altro film del genere, perché no? Ma, ovviamente, la sceneggiatura dovrebbe essere fantastica. Se è fantastica, allora lo faccio”.

Le parole di Schwarzenegger potrebbero solleticare l’interesse di qualcuno a Hollywood, ma non è mancato chi le ha lette come un indizio per qualche progetto ancora top secret.

A noi non resta che aspettare qualche altra news e magari andare a rivedere proprio Last Action Hero e True Lies per immaginare la trama dei loro possibili sequel.

Myriam