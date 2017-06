Arriva la prima immagine ufficiale di Insidious: Chapter 4

È arrivata la prima immagine ufficiale di Insidious: Chapter 4, il prossimo capitolo dell’appassionante saga horror. L’immagine racconta di una ritrovata Lin Shaye come Elise Rainier affiancata da un nuovo personaggio interpretato da Tessa Ferrer, volto noto di Grey’s Anatomy.

Non è ancora chiara la trama e non è stato reso noto il legame tra i due personaggi presenti nel primo fotogramma ufficiale, ma sembra che la pellicola collegherà i fatti precedenti al primo capitolo per scoprire come la protagonista sia diventata così come il pubblico ha imparato ad amarla.

È stata proprio Lin Shaye a rivelare alcuni dettagli sulla trama: “Il film si concentra sulle origini di Elise e la incontrerete in un momento particolare della sua vita. La pellicola è ambientata dopo la fine del Capitolo 3, quando lei se ne va con Specs e Tucker, creando l’azienda Spectral Sightings. I due vivono con lei, come se fossero i suoi figli. Tutto inizia quindi in un posto sereno e felice per poi proseguire in discesa. E quando dico in discesa, intendo in salita, mi riferisco al fatto che le cose si complicheranno. Si tratta di una storia fantastica che mi ha fatto capire cos’è stato a rendere Elise ciò che è. Incontrerete la mia famiglia, mia madre e mio padre, torneremo nella mia città natale in New Mexico. I fan ameranno questa nuova avventura. È spaventosa in un modo inaspettato.”

Insidious: Chapter 4 atteso nelle sale americane per il 20 ottobre 2017, in pieno periodo di Halloween ha subito un rinvio. La Universal Pictures ha inserito la pellicola all’interno dello slot distributivo del 5 gennaio 2018. I fan dovranno aspettare ancora per vedere la prova di Adam Robitel, regista di The Taking of Deborah Logan e sostituto di Leigh Whannell, regista del precedente capitolo, sceneggiatore dei lungometraggi, interprete del ruolo di Specs e scrittore della storia del film.