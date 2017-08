Jennifer Lawrence, Javier Bardem e Michelle Pfeiffer sono i protagonisti del primo trailer italiano di Madre!, il nuovo film del regista de Il Cigno Nero (2010) e Requiem for a Dream (2000) Darren Aronofsky. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2017, mentre l’uscita italiana è prevista per il 28 settembre.

I nomi del cast stellare e il genere di pellicola avevano fatto intuire che il film sarebbe stato il connubio perfetto di elementi cari dell’horror e del thriller psicologico, senza tralasciare i sentimenti di amore, devozione e sacrificio.

Il primo confuso trailer, rilasciato da 20th Century Fox, conferma la mescolanza magistrale di questi elementi: macchie di sangue e crepe sul muro, frammenti di dialoghi, primi piani agghiaccianti, allucinazioni, comportamenti inquietanti e musica dissonanti di sottofondo.

Le prime scene di Madre! creano stordimento e curiosità e restituiscono una sensazione di soffocamento, specialmente se ci si focalizza sul personaggio di Bardem, sulle fantasie incalzanti della Lawrence e sui comportamenti degli ospiti indesiderati.

La sinossi ufficiale della pellicola aiuta a creare delle grandi aspettative sul film. La tranquilla relazione di una coppia (Jennifer Lawrence e Javier Bardem) è messa a dura prova quando alcuni ospiti inattesi vanno a far loro visita (Ed Harris e Michelle Pfeiffer), sconvolgendone e distruggendone gli equilibri.