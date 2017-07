Arriva il primo trailer di Jumanji: Welcome to the Jungle

È stato rilasciato il primissimo trailer del film Jumanji: Welcome to the Jungle, il sequel della pellicola cult del 1995 con protagonista il compianto Robin Williams. Dopo quasi 22 anni, Jumanji torna in una veste nuova che promette di adattarsi ai tempi moderni.

Cosa cambia nel sequel? Nella pellicola cult due ragazzi trovavano un gioco da tavola ambientato in una giungla, finendo per vivere le avventure in una vera foresta amazzonica. Alan e la sua amica Sarah iniziano a giocare con Jumanji e le caratteristiche inquietanti del gioco non si fanno attendere manifestarsi: le pedine si muovono da sole e a ogni tiro di dadi una scritta trasporta le dinamiche della foresta nella realtà di chi sta giocando.

Nel sequel, invece, quattro ragazzi di un liceo per punizione si ritrovano a riordinare il magazzino e lì entreranno in possesso di un videogioco di vecchia generazione per essere catapultati nel mondo di Jumanji: Spencer diventa un coraggioso avventuriero (The Rock), Fidge diventa Einstein (Kevin Hart), Bethany diventa un professore maschio di mezza età (Jack Black) e Marta diventa un guerriera cattivissima (Karen Gillan).

C’è da dire che il cast del film promette di coinvolgere gli spettatori nella fitta e misteriosa giungla: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan saranno gli avatar che si muoveranno nel mondo di Jumanji.

I quattro ragazzi scopriranno che Jumanji è molto di più di un semplice gioco, ma un mondo dal quale bisognerà sopravvivere a suon di sfide e avventure. Per vincere la partita e ritornare al mondo reale è necessario scoprire cosa ha lasciato Alan Parrish 20 anni prima e cambiare il modo in cui pensano a se stessi o resteranno bloccati nel gioco per sempre.