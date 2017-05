Il sequel di Top Gun si farà, parola di Tom Cruise

Chi non ricorda il film cult degli anni ’80 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer? Top Gun fu un vero successo: lanciò Tom Cruise come star di Hollywood e vince un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away.

E ora a più di trent’anni dall’uscita, sembra che il sequel di Top Gun prenderà finalmente forma. L’attore protagonista ospite allo show australiano del mattino Sunrise per promuovere il suo nuovo lavoro ha confermato l’arrivo del sequel tanto atteso. Quando il conduttore ha detto: “Top Gun 2, ti prego, dicci che è vero!”, Tom Cruise ha risposto “E’ vero. Probabilmente inizieremo le riprese il prossimo anno”.

Già in passato il divo hollywoodiano aveva manifestato il suo interesse a tornare sul grande schermo nei panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell, l’indisciplinato pilota di F-14 che fece perdere la testa alla fascinosa astrofisica Kelly McGillis.

Sui social i fan si sono letteralmente scatenati sulle possibili trame, alcune fantasiose e altre davvero ironiche. C’è chi lo vede impegnato al Pentagono per capire perché ci vuole tanto per completare gli F35 e altri che immaginano Tom Cruise come un nuovo paladino pronto a difendere i passeggeri sugli aerei United dagli assistenti di volo.

Quello che si sa con certezza è che dietro al progetto del sequel c’è sempre Jerry Bruckheimer, l’attore Val Kilmer è stato contatto tempo fa per tornare nei panni dell’antagonista Iceman e l’esistenza di una bozza della sceneggiatura a cui hanno lavorato prima Peter Craig e poi Justin Marks. C’è ancora molta ombra su chi ci sarà a dirigere il film.

Chi raccoglierà l’eredità dello scomparso Tony Scott? Molti scommettono su Christopher McQuarrie, il regista che ha diretto Tom Cruise in Jack Reacher e in Mission Impossible 5 e che tornerà a dirigerlo nell’imminente Mission Impossible 6 oppure su Joseph Kosinski, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico che ha già collaborato con Tom Cruise nel film Oblivion.