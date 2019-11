Chi non si ricorda Bayside School e le storie di Zack, Kelly, Slater, Schreech, Jessie e Lisa alla Bayside High? L’indimenticabile serie tv ha accompagnato i pomeriggi su Italia 1 dal 1993 al 1994.

Il teen drama racconta le vite dei sei adolescenti alle prese con il liceo: Zack innamorato della ragazza più bella della scuola Kelly, Jessie con sentimenti contrastanti verso Slater, Lisa divisa tra abiti griffati e pettegolezzi e Screech caratterizzato dalla simpatia.

Tutte le vicende di Bayside School si svolgono sullo sfondo della Bayside High di Pacific Palisades e del suo preside, il signor Belding.

Ma come sono diventati i protagonisti della serie televisiva? Scopriamo la nostra carrellata di attori Bayside School: ieri e oggi!

Mark-Paul Gosselaar

Mark-Paul Gosselaar è Zachary “Zack” Morris, il protagonista di Bayside School e l’unico con la possibilità di rivolgersi al pubblico e di “fermare il tempo”.

Zack è il tipico ragazzo californiano che “duellerà” con Slater per conquistare il cuore della più bella della scuola, Kelly Kapowski.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in molte serie tv (Hyperion Bay –D.C., NYPD Blue, Law & Order – Unità vittime speciali, Over There, Una donna alla Casa Bianca, John from Cincinnati, Avvocati a New York, Weeds, Franklin & Bash, Non fidarti della str**** dell’interno 23, CSI – Scena del crimine, Truth Be Told, Pitch, Nobodies, The Passage e Mixed-ish) e qualche film (Twisted Love, Primo esemplare, Scacco all’organizzazione, Dead Man on Campus, Bus 657, Resa dei conti – Precious Cargo).

È tornato anche nel ruolo di Zack Morris nei vari spin-off della serie: Bayside School Avventura Hawaiana, Bayside School The College Years, Bayside School Matrimonio a Las Vegas e Bayside School La Nuova Classe.

Tiffani-Amber Thiessen

Tiffani-Amber Thiessen è Kelly Kapowski, la ragazza più bella della scuola, cheerleader e amante dello sport. È l’interesse amoroso di Zack.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in molte serie televisive: The Powers That Be, La legge di Burke, Beverly Hills 90210, Cupid, NewsRadio, Due ragazzi e una ragazza, Just Shoot Me!, Fastlane, Good Morning Miami, A proposito di Brian, White Collar e Alexa & Katie.

La Thiessen si è dedicata anche al cinema con Mamma ho trovato un fidanzato, Speedway Junky, Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro, Love Stinks, Ivansxtc, The Ladies Man, Shriek – Hai impegni per venerdì 17?, Hollywood Ending e Cyborg Soldier.

È tornata a interpretare il personaggio di Kelly Kapowski i vari spin-off della serie ed è apparsa in vari film per la televisione (Chi ha ucciso mia figlia?, Uno sconosciuto accanto a me, La ragazza di tutti, Frammenti di passato, La casa di Mary, Pandemic – Il virus della marea e Polo nord la Magica città del Natale).

Elizabeth Berkley

Elizabeth Berkley è Jessica Myrte “Jessie” Spano, l’amica di infanzia di Zack e sua vicina di casa.

Il suo personaggio è l’immagine della donna emancipata: intelligente, ambiziosa e impegnata socialmente. Vive un rapporto di amore e odio con Slater.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in molte altri show come Crossroads, Un detective in corsia, La legge di Burke, Perversions of Science, Due papà da Oscar, Jack & Jill, NYPD Blue, Titus, The Twilight Zone, CSI – Scena del crimine, Senza Traccia, Threshold, Law & Order: Criminal Intent, CSI: Miami, The L Word, Melissa & Joey e New Girl .

È stata impegnata anche con il cinema con Showgirls, Il club delle prime mogli, Una bionda naturale, Armitage III: Poly-Matrix, Taxman, Last Call, Africa, Ogni maledetta domenica, La maledizione dello scorpione di giada, Shipment – Un carico che scotta, Detonator, Roger Dodger, The Butler’s in Love, Women in Trouble e S. Darko.

Elizabeth Berkley è tornata a vestire i panni del suo personaggio nei vari spin-off di Bayside School e si è dedicata al teatro (Sly Fox, HurlyBurly, The 24h Plays 2005 e The 24h Plays 2006).

Mario Lopez

Mario Lopez è Albert Clifford “A.C.” Slater Sanchez, figlio di un militare che si trasferisce alla Bayside High dopo aver cambiato varie scuole.

Il suo personaggio incarna il liceale sportivo. È il capitano della squadra di football e cede alle attenzioni delle ragazze.

Dopo la serie, anche l’attore è tornato a interpretare i panni del suo personaggio di Bayside School nei vari spin off della serie.

Ha lavorato in varie serie televisive tra le quali spiccano Pacific Blue, Nip/Tuck, Nashville, This Is Us, NCIS: New Orleans e General Hospital. È stato anche il dottor Christian Ramirez nella soap opera Beautiful.

Lark Voorhies

Lark Voorhies è Lisa Turtle, una ragazza che ama le storie d’amore, gli abiti firmati e i pettegolezzi. È per questo che finisce spesso nei guai.

Lisa mal sopporta le avances continue di Screech, ma si dimostra parte integrante del gruppo e pronta a difenderlo.

L’attrice è tornata nei panni di Lisa per i vari spin-off di Bayside School ed è apparsi in varie serie tv (Willy, il principe di Bel-Air, Getting by, Me and the Boys, Star Trek: Deep Space Nine, Otto sotto un tetto, Malcolm & Eddie, The Last Don, In the House, Love Boat: The Next Wave, The Parkers, Widows e Robot Chicken) e qualche film per il cinema (How to Be a Player, Longshot, Due sballati al college, Civil Brand, The Next Hit, Mimi’s Place, Measure of Faith, Little Creeps e Jessica’s Journey).

È apparsa anche nelle soap I giorni della nostra vita nel ruolo di Wendy Reardon e Beautiful nel personaggio di Jasmine Malone.

Dustin Diamond

Dustin Diamond è Samuel “Schreech” Powers, l’amico appassionato di scienza, buffo e pasticcione del gruppo. È innamorato di Lisa da sempre, ma il suo sentimento non è mai stato corrisposto.

L’attore è tornato nei panni di Schreech nei vari spin-off della serie, proprio come i suoi colleghi in Bayside School.

Inoltre è apparso in molti show per la televisione, ma mai con ruoli di rilievo. Nella sua filmografia spiccano

Jane White Is Sick & Twisted, Made – Due imbroglioni a New York, Our Feature Presentation, Big Money Rustals, American Pie presenta: Il manuale del sesso e Hamlet A.D.D..

Dennis Haskins

Dennis Haskins è il signor Belding, preside buono e a tratti ingenuo della Bayside High. Il suo personaggio ama quello che fa e per questo preferisce instaurare un rapporto di fiducia con i suoi studenti.

L’attore è tornato nei panni del signor Belding per i vari spin-off della serie e ha lavorato molto in televisione con JAG: Avvocati in divisa, C’è sempre il sole a Philadelphia, Beautiful, Victorious, Mad Men, How I Met Your Mother, Hot In Cleveland, Acting School Academy, Men of a Certain Age e Can’t Get Arrested.

Dennis Haskins non ha trascurato neanche il cinema con i film United Colors o Bennet Song e Into a Dark Mind.

