Blue Water High è una serie tv australiana sviluppata in 3 stagioni e andata in onda in Italia dal 2006 al 2010.

Cast Blue Water High- foto year13.com.au

Lo show porta sul piccolo schermo le avventure di un gruppo di ragazzi provenienti da varie parti dell’Australia che frequenta un corso annuale all’accademia esclusiva di surf chiamata Solar Blue.

Le prime due stagioni hanno avuto un successo tale da spingere i produttori ad accontentare i fan realizzando un’altra stagione finale. Tutto si conclude con la chiusura della scuola di surf.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A quali progetti si sono dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Blue Water High: ieri e oggi!

Sophie Luck

Sophie Luck- foto bestofcomicbooks.com

Sophie Luck è Fiona “Fly” Watson, una surfista della Solar Blue. Pur essendo la più giovane, però, vince il circuito femminile.

Fly è una ragazza attenta e diligente che non ama trasgredire le regole. Intraprende una relazione con Heath.

La ragazza rimanda il tour mondiale per portare a termine gli studi e decide di aiutare Simmo nell’allenamento dei nuovi arrivati. Dopodiché parte per il tour in Brasile.

Dopo Blue Water High, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi come All Saints, Pyramid, Syd2030, Whoopa-chow! e My Breakup Blog.

Al cinema ritroviamo Sophie Luck in film come The Fall, Circle of Lies, Syd 2030 , The Toy Soldiers e Pandorian.

Tahyna Tozzi

Tahyna Tozzi- foto beautycrew.com.au

Tahyna Tozzi è Perri Lawe, la star della Gold Coast. Tuttavia rischia di essere espulsa dall’accademia a causa delle bugie riguardo il suo stato di salute. Per fortuna non andrà via.

Durante lo show Perri ha una relazione con Matt e nelle battute finali della seconda stagione racconta di aver sfruttato la sua non vittoria per capire che il suo destino è la musica.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa ancora in televisione con CSI New York, The Strip, Eleventh Hour, CSI – Scena del crimine e Charlie’s Angels.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in X-Men le origini – Wolverine, Beautiful – La bellezza che uccide, Needle, Trophy Kids, The Last Light, Julia e The Ever After.

Kate Bell

Kate Bell- foto tvserial.it

Kate Bell è Rebecca “Bec” Sanderson, una ragazza che gareggia per entrare nella Solar Blue insieme a suo fratello Joe. Ad entrare, però, sarà soltanto lei. Ha una relazione con Edge.

Nella seconda stagione Bec inizia a sostituire Jilly mentre nella terza stagione prende il posto di Simmo e assume la direzione dell’accademia.

L’attrice, dopo Blue Water High, ha continuato a recitare in How to Change in 9 Weeks, Dead Boring, Street Angel, Home and Away, The Pacific, Neighbours, Summer Coda, Brad in a Bottle e The Cup.

Mara Scherzinger

Mara Scherzinger- foto tvserial.it

Mara Scherzinger è Anna Peterson, una campionessa di kiteboard tedesca che entra nell’accademia grazie all’intercessione dei vertici.

Anna non vede accolta bene dagli altri componenti del gruppo perché, secondo loro, ha usurpato il posto destinato a Joe (fratello di Bec). Poco dopo, però, viene accettata e inizia una relazione proprio con Joe.

Dopo Blue Water High, l’attrice è apparsa in altri progetti, tra i quali ricordiamo Beautiful Bitch, The Witch and the Holy, Life Changes e Monologue.

Khan Chittenden

Khan Chittenden- foto beautycrew.com.au

Khan Chittenden è Dean “Edge” Edgely, un ragazzo prepotente e competitivo che riesce a vincere il circuito maschile e quindi a partire per il tour mondiale.

Edge è figlio di una campionessa mondiale di surf neozelandese e per questo sente il bisogno di eccellere, anche se alla fine della seconda stagione decide di lasciare il surf. Ha una relazione con Bec.

Dopo Blue Water High, il giovane attore prosegue la sua carriera con altre serie tv e film per la televisione: Dangerous, Packed to the Rafters, All Saints, Sisters of War, Devil’s Dust, Paper Giants: Magazine Wars, Underbelly, Home and Away e Parer’s War.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come Il matrimonio è un affare di famiglia, West, In Her Skin, Endless Bummer, Loveless, Needle, Canopy, Notes, Nulla Nulla e Book Week.

Adam Saunders

Adam Saunders- foto vice.com

Adam Saunders è Heath Carroll, un surfista di origini maori che coltiva anche la passione per la fotografia.

Nel corso della seconda stagione aiuta Simmo con i nuovi surfisti al posto di Jilly, ma lascia tutto quando viene ingaggiato in qualità di fotografo per una rivista di surf.

Appena arriva in accademia stringe amicizia con Fly che si trasforma in amore. Alla fine, però, Heath chiude la relazione con una e-mail.

L’attore, dopo la serie televisiva, è apparso ancora in televisione con Le sorelle McLeod, Dance Academy e Tricky Business.

Ha lavorato anche in alcuni film destinati al grande schermo come A Heartbeat Away, Million Dollar Mate, Truth – Il prezzo della verità e Senza tregua 2.

Christopher Foy

Christopher Foy foto instagram.com

Christopher Foy è Matthew “Matt” Leyland, un ragazzo scelto dallo sponsor Solar Blue. È molto intelligente e ha una passione per la biologia.

Matt vive una relazione con Perri, ma tra i due le cose non vanno per il verso giusto e decidono di lasciarsi (pur restando in ottimi rapporti).

Dopo Blue Water High, l’attore si dedica principalmente alla televisione con Home and Away, The Pacific e Dance Academy.

Martin Lynes

Martin Lynes- foto 9news.com.au

Martin Lynes è Craig “Simmo” Simmonds, il coach dei ragazzi. L’uomo lascia l’accademia durante la terza stagione, ma torna nelle vesti del giudice della finale.

Nonostante la società che ha acquistato la Solar Blue abbia deciso di chiudere l’accademia, Simmo assicura la partenza per il circuito internazionale ai vincitori della gara.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare ancora nel mondo dello spettacolo con The Black Balloon, Le Sorelle McLeod, Packed to the Rafters, The Eye of the Storm, Burning Man e Home and Away.

Matt Ruddock

Matt Ruddock- foto starnow.com.au

Matt Ruddock è Joe Sanderson, il fratello di Bec che gareggia per entrare alla Solar Blue ma si ritrova a dover rinunciare al suo sogno. Inizia una relazione con Anna.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in altre serie tv e film per la televisione: The Pacific, Crownies, Birth of a Warrior, The Offer, Cold Feet, Infini, Blood and Steel, Shipping Anonymous, A Place to Call Home, The City and the Dead, The Witness Articles, Squished, Dark Waters, King of the Gallows, The Getaway Plan, Total Control, Golem, White Void e Tell My Father.

Nadine Gardner

Nadine Gardner- foto buzzfeed.com

Nadine Gardner è Deborah “Deb” Cullen, co-allenatrice dei ragazzi insieme a Simmo e aiuto-direttrice della Solar Blue.

L’attrice, dopo la serie, ha proseguito la carriera televisiva con City Homicide, It’s a Date, The Doctor Blake Mysteries, Shakespeare Republic, Speaking Daggers, Mrs McCutcheon, Celeste, Mr. Black e My Life Is Murder.

Liz Burch

Liz Burch- foto buzzfeed.com

Liz Burch è Jilly, cuoca e donna che cura la casa che ospita i ragazzi. Nel corso dello show viene sostituita da Heath e Bec.

Purtroppo, dopo Blue Water High, l’attrice australiana sembra aver abbandonato il mondo dello spettacolo (almeno momentaneamente).

Ryan Corr

Ryan Corr- foto celebrity.nine.com.au

Ryan Corr è Eric Tanner, un ragazzo autodidatta che entra a far parte della Solar Blue nella seconda stagione.

Eric è amico di Mike, ma nonostante ciò si scontra con lui per entrare nell’accademia. Per fortuna alla fine vengono ammessi entrambi grazie all’abbandono di un altro ragazzo.

Il ragazzo prende una sbandata per Amy e inizia con lei una storia d’amore molto intensa. È lui a vincere il circuito maschile.

L’attore, dopo la serie, appare ancora in televisione con Underbelly, Tangle, Packed to the Rafters, Love Child, Wanted e Bloom.

Si è dedicato anche al cinema recitando in film come Nel paese delle creature selvagge, Before the Rain, Not Suitable for Children, 6 Plots, Wolf Creek 2, The Water Diviner, Holding the Man, La battaglia di Hacksaw Ridge, Tre uomini e una bara, Il matrimonio di Ali, 1% i fuorilegge e Maria Maddalena.

Lesley Anne Mitchell

Lesley Anne Mitchell- foto pinterest.com.au

Lesley Anne Mitchell è Brooke Solomon, una ragazza bravissima sul bodyboard. È la vincitrice del circuito femminile.

Brooke inizia una relazione con Mike, ma decide di chiuderla per dedicarsi al surf. I due, però, tornano insieme poco dopo.

Dopo Blue Water High, però, ritroviamo l’attrice soltanto nello sci-fi thriller Segnali dal futuro con protagonista Nicolas Cage.

Gabrielle Scollay

Gabrielle Scollay- foto commons.wikimedia.org

Gabrielle Scollay è Amy Reed, una ragazza con un grande talento per il surf che ama molto fare festa. Ha una relazione con Eric, ma i due si lasciano decidendo di rimanere amici.

L’attrice, dopo Blue Water High, è apparsa in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Dangerous, Home and Away e Rescue Special Ops.

James Sorensen

James Sorensen- foto pinterest.com.au

James Sorensen è Michael “Mike” Kruze, amico di Eric e suo sfidante per l’ultimo posto alla Solar Blue. Alla fine vengono ammessi entrambi. Ha una cotta per Brooke con la quale inizia una storia.

Dopo la serie televisiva, l’attore ha continuato a coltivare la propria passione per la recitazione in Neighbours, Conspiracy 365. Mr & Mrs Murder e Home and Away.

Taryn Marler

Taryn Marler- foto instagram.com

Taryn Marler è Rachel Samuels, una ragazza con una passione per gli sport estremi. Durante il corso, nonostante il talento, pensa di lasciare l’accademia a causa di un problema familiare. Per fortuna resterà grazie a Corey.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Car Pool, Heartbeat e H2O e al cinemacon In Her Skin.

Trent Dalzell

Trent Dalzell- foto pinterest.com.au

Trent Dalzell è Corey Petrie, un ragazzo dell’accademia con la passione per la scienza. Purtroppo le sue gare vengono sempre penalizzate dall’attenzione che riserva all’andamento delle onde.

Dopo Blue Water High, ritroviamo l’attore in televisione con la serie tv drama Dangerous nei panni di Jock.

Kain O’Keeffe

Kain O’Keeffe- foto pinterest.it

Kain O’Keeffe è Guy Spender, un ragazzo che entra in accademia nella terza stagione. È molto talentuoso e determinato nel surf, ma nella vita si dimostra molto timido.

Dopo la serie, l’attore ha continuato ad apparire in altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Resistance, I Wish I Were Stephanie V, The 7th Hunt, Underbelly: The Golden Mile, Packed to the Rafters, 33 Postcards e Neighbours.

Eka Darville

Eka Darville- foto tuxboard.com

Eka Darville è Adam Bridge, il ragazzo scelto da Simmo. L’uomo l’ha visto surfare e ne è rimasto colpito, volendolo a tutti i costi in accademia. E, infatti, sarà proprio lui a vincere il circuito maschile.

Dopo la serie tv, l’attore entra a far parte del cast di vari progetti televisivi di successo: Power Rangers RPM, Spartacus – Sangue e sabbia, The Elephant Princess, Terra Nova, Shelter, The Vampire Diaries, The Originals, Empire, Jessica Jones e The Defenders.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in The Sapphires di Wayne Blair e Mr. Pip di Andrew Adamson.

Lachlan Buchanan

Lachlan Buchanan- foto tuxboard.com

Lachlan Buchanan è Charley Prince, il ragazzo conosciuto come “il Re”. Non ha mai perso una gara. Durante l’anno alla Solar Blue, però, prende la mononucleosi e perde un mese di allenamenti.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Out of the Blue, Hung, No Ordinary Family, Working Class, Pretty Little Liars, Jimmy Kimmel Live!, Jessie, Castle, NCIS: Los Angeles, The Young and the Restless, Teen Wolf, Criminal Minds, NCIS, Fuller House, Station 19 e Dynasty.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come Newcastle, Arcadia Los, Behaving Badly, Muck e Some Freaks.

Rebecca Breeds

Rebecca Breeds- foto m.timesofindia.com

Rebecca Breeds è Cassandra “Cassie” Cometti, una ragazza entrata alla Solar Blue grazie a Simmo che l’ha vista fare surf in modo amatoriale.

Dopo lo show, ritroviamo l’attrice ancora in televisione con Home and Away, We Are Men, The Originals, Pretty Little Liars, Molly, Notorious, The Code e Clarice.

Non ha trascurato neanche in cinema con Newcastle, Scent, Bhaag Milkha Bhaag, Three Summers, Threesome e Slam.

Cariba Heine

Cariba Heine- foto hallofseries.com

Cariba Heine è Bridget Sanchez, una ragazza talentuosa e determinata ad arrivare al successo. È lei a vincere il circuito femminile. Nonostante l’opportunità, decide di rinunciare al tour per continuare gli studi.

Dopo la serie televisiva, l’attrice ha proseguito la carriera con altri progetti televisivi: A Model Daughter: The Killing of Caroline Byrne, The Future Machine, The Pacific, Blood Brothers, Howzat! Kerry Packer’s War, Dance Academy, Friendly Advice, Hiding, Mako Mermaids – Vita da tritone, Designated Survivor, Adopted, Home and Away e The Secrets She Keeps.

È stata impegnata anche con il cinema: At The Tattooist, Shark 3D, Quietus, Rough Sweat e How’d I Get in This Field?.

Amy Beckwith

Amy Beckwith- foto pinterest.it

Amy Beckwith è Lauren “Loren” Power, una serfista autodidatta che viene presa sotto l’ala di Simmo. La sua tecnica non è delle migliori e per questo spesso pensa di lasciare la Solar Blue diverse volte.

Loren migliora molto e addirittura prende il posto di Bridget al tour mondiale (a cui l’amica rinuncia per proseguire gli studi).

L’attrice, dopo la serie, ha proseguito la sua carriera con The Gates of Hell, All Saints, Home and Away, Underbelly, Soul Mate, The Help, Black Comedy e Assassin’s Fury.

Craig Horner

Craig Horner- foto bearwww.com

Craig Horner è Garry Miller, il nuovo coach della Solar Blue. È un ex surfista del circuito professionale che ha vinto due titoli in gare internazionali ma è stato costretto a lasciare a causa di un infortunio.

Dopo Blue Water High, ritroviamo l’attore in televisione con La spada della verità, Joey Dakota, Hindsight e Once Upon a Time.