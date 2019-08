Attori Charlie’s Angels: ieri e oggi

Forse qualcuno non ricorderà tutti gli attori della serie tv Charlie’s Angels, ma è innegabile che siano stati parte integrante di uno dei progetti più seguiti e amati di sempre.

Il successo della serie Charlie’s Angels ha ispirato un film con protagoniste Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz nel 2000 e un remake con Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska nel 2019.

In ogni versione, però, i tre Angeli dell’agenzia di investigazioni private Charles Townsend Investigations portano a termine le missioni assegnate dal loro capo Charlie, il quale non compare mai in volto.

Nonostante l’identità sconosciuta, la voce di Charlie è quella di John Forsythe sia nella serie televisiva che nel primo film del 2000.

Ma che fine avranno fatto gli interpreti? Scopriamo insieme gli attori di Charlie’s Angels ieri e oggi!

Kate Jackson

Kate Jackson è Sabrina Duncan. La donna entra prima nell’Accademia di Polizia di Los Angeles e dopo nell’agenzia investigativa.

Il suo personaggio è affascinante, intelligente e affidabile e per questo riesce a risolvere i casi prima delle colleghe. La sua partenza viene giustifica da Charlie con il matrimonio e la maternità.

Dopo Charlie’s Angels, l’attrice è apparsa in diverse serie tv (Criminal Minds, Squadra Emergenza, Sabrina vita da strega, Batman of the future, The Zeta Project, Dead man’s gun, Twice in a lifetime e altre) e qualche film (Omicidio perfetto, I cani dei miracoli, La testimonianza di una madre e Scuola diabolica per ragazze).

Jaclyn Smith

Jaclyn Smith è Kelly Garrett, una ragazza sensibile che ha dovuto affrontare diversi ostacoli durante la sua vita.

La tenacia e la saggezza le permettono di sopravvivere a situazioni pericolose, dagli incidenti ai rapimenti fino alle sparatorie.

Oltre a Charlie’s Angels, l’attrice ha lavorato in varie serie televisive e film come CSI – Scena del crimine, Law & Order: Unità speciale, Hope & Faith, Album di famiglia, Tra le braccia di un killer e altri.

Farrah Fawcett

Farrah Fawcett è Jill Munroe, una donna affascinante, estroversa e sportiva che non si identifica né nella classica sportiva né nella modella.

Il personaggio di Farrah Fawcett dice addio all’agenzia per diventare pilota di Grand Prix, lasciando spazio alla sorella minore Kris.

Dopo l’abbandono della serie, però, l’attrice è apparsa in vari film e serie tv: Ally McBeal, Spin City, The Guardian, Il prezzo del successo, So Notorious e The Cookout. È scomparsa prematuramente nel 2009.

Cheryl Ladd

Cheryl Ladd è Kris Munroe, la sorella minore di Jill che entra nell’agenzia investigativa dopo l’abbandono di quest’ultima.

Kris è divertente e dolce e riesce a portare in vita diversi personaggi nelle missioni sotto copertura senza problemi.

Dopo la serie tv, l’attrice ha partecipato a diversi film e serie televisive, tra cui L’amore criminale, American Crime Story, Chuck, NCIS – Unità anticrimine, CSI: Miami, Las Vegas, Streghe, Hope & Faith e Hawaii – Missione speciale.

Shelley Hack

Shelley Hack è Tiffany Welles, figlia di un amico di Charlie e diplomata all’Accademia di Polizia di Boston.

Il personaggio è educato, colto e appassionato di musica (suona il violoncello), ma non ha esitato a fare esperienze nel campo dell’occulto con il sensitivo Hans Kempler.

Oltre a Charlie’s Angels, l’attrice ha lavorato in varie serie televisive come Un Detective in Corsia, Avvocati a Los Angeles, Jack and Mike, Houston pronto soccorso o Love Boat.

Tanya Roberts

Tanya Roberts è Julie Rogers, l’unica a non provenire da un’Accademia di Polizia e ad avere avuto problemi con la giustizia. La donna si unirà al team investigativo dopo essere stata sospettata in un caso.

Gli altri Angeli sono molto protettivi con lei, un po’ per il suo passato burrascoso e un po’ per la sua ingenuità.

Dopo Charlie’s Angels, l’attrice è apparsa in vari show quali That ’70’s Show, Eve, Alta Marea, Hot Line e Due Poliziotti a Palm Beach.

David Doyle

David Doyle è John Bosley, l’assistente degli Angeli e l’unico a conoscere la vera identità del boss dell’agenzia.

Il personaggio è spiritoso e intelligente e si lascia andare a innamoramenti facili, nonostante la sua età. Eppure lo show non indaga troppo sulla sua vita privata.

Oltre alla serie tv, l’attore è apparso in vari progetti di successo quali Beethoven, Bobby’s World, Bonkers, Road Rovers, Sunset Beach, I Rugrats e Quack Pack. È scomparso nel 1997.

John Forsythe

John Forsythe è Charlie Townsend, il capo dell’agenzia investigativa e volto celato per l’intera serie. Spesso ci si chiede se esista davvero, visto che gli Angeli lo hanno mai visto e conoscono soltanto la sua voce.

Oltre a Charlie’s Angels, l’attore ha partecipato ad altre serie tv e film quali Dynasty, S.O.S. Fantasmi, On Fire, Love Boat, The Powers that be, Charlie’s Angels (film) e Charlie’s Angels più che mai. È scomparso nel 2010.

