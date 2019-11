Su alcuni canali tv CSI: New York è ancora un must have difficile da scalzare dopo il successo ottenuto dal police crime procedural nel corso di nove stagioni.

La serie televisiva è nata come spin-off della serie CSI – Scena del crimine, ma racconta le storie di una squadra di poliziotti con personaggi diversi e trame diverse.

I punti di forza di CSI: New York sono la scelta di una trama-collante di tutti gli episodi e la creazione di più punti di snodo, uno sul capo del laboratorio Mac Taylor e l’altro sul suo secondo in comando Stella Bonasera.

Puntata dopo puntata i protagonisti del laboratorio della polizia scientifica di New York hanno conquistato l’attenzione dei fan.

Ma come saranno diventati gli attori della serie? Non ci resta che scoprirlo nella nostra carrellata degli attori CSI: New York: ieri e oggi!

Gary Sinise

Gary Sinise è Mac Taylor, capo del laboratorio della polizia scientifica di New York e protagonista della serie.

Il suo passato da marines e la perdita della moglie Claire negli attentati al World Trade Center dell’11 Settembre influenzano ogni sua decisione.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in varie serie televisive (CSI – Scena del crimine, Criminal Minds e Criminal Minds: Beyond Borders) e apparirà nel film I Still Believe in uscita il 2020.

Melina Kanakaredes

Melina Kanakaredes è Stella Bonasera, il braccio destro di Mac e altro punto di riferimento per la squadra di detective.

Il suo personaggio è l’emblema della detective assorbita dal suo lavoro e la sua dedizione la porterà a lasciare la divisione di New York alla fine della sesta stagione per dirigerne una a New Orleans.

Dopo la CSI: New York, l’attrice è apparsa in altri show televisivi come Extant, Notorious e The Resident e in film quali Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief e Snitch – L’infiltrato.

Carmine Giovinazzo

Carmine Giovinazzo è Danny Messer, membro del laboratorio della polizia scientifica di New York e personaggio complesso.

Danny fa i conti con la sua adolescenza trascorsa in una famiglia disagiata, ma la relazione con la sua collega Lindsay Monroe e la nascita di sua figlia nella quinta stagione lo salveranno.

Terminato CSI: New York, l’attore ha interpretato il ruolo di Sid Markham nella serie televisiva Graceland.

Vanessa Ferlito

Vanessa Ferlito è Aiden Burn, un membro della squadra che lascia il laboratorio dopo le prime due stagioni.

Il suo personaggio si rivela molto empatico con le vittime, motivo che spingerà Mac a licenziarla dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nella compromissione delle prove relative a un caso di stupro.

Aiden esce di scena completamente quando viene ritrovata carbonizzata nel penultimo episodio della seconda stagione.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato molto in televisione con i film Drift e Cooper and Stone e le serie Graceland e NCIS: New Orleans.

Non ha trascurato neanche il cinema con Grindhouse – A prova di morte, Extrema – Al limite della vendetta, Nothing Like the Holidays, Madea Goes to Jail, Julie & Julia, Wall Street – Il denaro non dorme mai e Uomini di parola.

Hill Harper

Hill Harper è Sheldon Hawkes, medico legale del laboratorio prima e membro della divisione operativa dopo.

Il suo personaggio è un ex bambino prodigio che abbandona la carriera di chirurgo dopo la morte di due suoi pazienti.

Dopo CSI: New York, l’attore ha partecipato agli show televisivi Covert Affairs, Madam Secretary, Limitless, Madam Secretary e The Good Doctor.

È apparso anche in moti film quali The Volunteer, 1982, Verso la fine del mondo, Il ragazzo della porta accanto, Pearly Gates, Zona d’ombra e All Eyez on Me.

Eddie Cahill

Eddie Cahill è Don Flack, un detective della squadra omicidi che collega la squadra di Mac Taylor e gli agenti di polizia.

Il suo personaggio lavora a stretto con i membri della polizia scientifica e partecipa attivamente agli interrogatori dei sospettati.

Nel corso della terza stagione vive una relazione con l’investigatrice Jessica Angell, la quale viene uccisa da un colpo di pistola. Don resta sconvolto a tal punto da uccidere l’assassino e cadere in un baratro da cui Mac riesce a salvarlo.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altre serie televisive come Under the Dome nel ruolo di Sam Verdreaux e Conviction nei panni di Conner Wallace.

Anna Belknap

Anna Belknap è Lindsay Monroe, membro della squadra dalla seconda stagione e futura moglie di Danny Messer.

Il suo personaggio sostituisce Aiden Burn dopo il suo licenziamento, ma pian piano riesce a conquistare la stima di tutta la squadra.

Nella quarta stagione Lindsay inizia una relazione con Danny Messer, di cui rimane incinta nella quinta stagione.

Dopo CSI: New York, l’attrice ha lavorato principalmente in altre serie tv: The Comeback, Senza traccia, Le regole del delitto perfetto e Hawaii Five-0.

Sid Hammerback

Robert Joy è Sid Hammerback, il medico legale che si unisce alla squadra dopo che Sheldon decide di passare alla squadra operativa.

Il suo personaggio ama quello che fa e presta molta attenzione alle sue autopsie, pur parlando molto ed essendo eccentrico.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri show televisivi (Republic of Doyle, Masters of Sex, Grey’s Anatomy, The Mentalist, The Good Wife, Saving Hope, Defiance, Hand of God e The Blacklist) e il film The Goldfinch.

A. J. Buckley

J. Buckley è Adam Ross, un tecnico di laboratorio alla scientifica di New York che diventa una presenza fissa durante la quinta stagione.

Il suo personaggio ha moltissime conoscenze scientifiche, una passione per i computer, uno strano modo di concentrarsi con la musica e un timore per le persone autorevoli.

Dopo la serie, l’attore è apparso in varie serie televisive (The Mentalist, Murder in the First e SEAL Team) e qualche film (Home Sweet Hell e Sergio & Sergei – Il professore e il cosmonauta).

Sela Ward

Sela Ward è Jo Danville, l’assistente supervisore del laboratorio che sostituisce Stella Bonasera quando parte per New Orleans.

Il suo personaggio vanta una laurea in psicologia criminale, una buona attenzione per i particolari e una fiducia solida nelle prove scientifiche.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in altre serie televisive (Graves, Westworld – Dove tutto è concesso e FBI) ed è apparsa nei film L’amore bugiardo – Gone Girl e Independence Day – Rigenerazione.

