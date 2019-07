La vita secondo Jim ha allietato le giornate di molti di noi con le sue otto stagioni di situazioni tragicomiche in pieno stile Homer Simpson.

Jim è un quarantenne e padre di famiglia con una vita apparentemente perfetta: moglie bellissima, figli intelligenti e vivaci e lavoro appagante.

Eppure il personaggio di Jim Belushi racchiude uno spirito pigro, maschilista e irresponsabile che lo porta verso l’ozio, la musica e il cibo. A fare da contorno ai suoi “misfatti” ci sono i fratelli di Cheryl, Andy e Dana.

È l’amore di Cheryl e il sentimento per le figlie Ruby e Gracie e il figlio Kyle a toglierlo dai guai e a rimetterlo in careggiata. La speranza è che prima o poi diventi un uomo maturo e responsabili.

Ma come gli attori de La vita secondo Jim ieri e oggi? Scopriamoli insieme!

James Belushi

James Belushi è Jim, il protagonista de La vita secondo Jim. È un uomo che segue regole tutte sue e finisce sempre in qualche pasticcio.

Jim è sposato con Cheryl e ha cinque figli: Ruby, Gracie, Kyle e i due gemelli Jonathan e Gordon (arrivati nella settima stagione). Con suo cognato e migliore amico, Andy, gestisce la sua impresa di costruzioni e dà vita alle sue passioni.

Dopo la sitcom, Jim ha partecipato ad alcuni episodi di The Defenders, Doc McStuffin, ha dato la voce a di Glo-Bo in Legends of Oz: Dorothy’s Returns e appare ne L’uomo nell’ombra, New Year’s Eve, Undrafted e in The Whole Truth.

Courtney Thorne-Smith

Courtney Thorne-Smith è Cheryl, l’amorevole moglie di Jim e madre dei suoi bambini. Ha messo da parte la sua carriera per dedicarsi alla famiglia.

Cheryl mette ordine nei pasticci di Jim e lotta per renderlo un uomo più maturo. Fortunatamente trova man forte nella sorella Dana.

Dopo La vita secondo Jim, l’attrice è apparsa in Sorority Wars, Due uomini e mezzo e Fresh Off The Boat.

Kimberly Williams-Paisley

Kimberly Williams-Paisley interpreta Dana, la sorella di Cheryl e Andy e cognata di Jim. Nonostante la sua bellezza, però, vive relazioni sfortunate fino a quando non conosce il ginecologo della sorella.

Dana non è in sintonia con il modo di vivere di Jim, anche se non può fare a meno che volergli bene.

Dopo la serie tv, l’attrice ha recitato in Nashville, Due uomini e mezzo e Royal Pains sul piccolo schermo e in Alvin Superstar: nessuno ci può fermare, Chiedimi tutto ed Eden Court per il grande schermo.

Larry Joe Campbell

Larry Joe Campbell ha vestito i panni di Andy, il fratello di Cheryl e Dana e migliore amico nonché socio di Jim. Si trova nei guai con le sorelle a causa delle trovare di Jim.

Dopo La vita secondo Jim, l’attore è apparso in Pacific Rim, R.I.P.D. poliziotti dell’aldilà, Libera uscita, Killers, Dog With a Blog, The Protector, L’uomo di casa e Buona fortuna Charlie.

Taylor Atelian

Taylor Atelian è Ruby, la figlia più grande di Jim e Cheryl. È una bambina dolce e sensibile e assomiglia molto alla madre.

La vita secondo Jim è stato un trampolino di lancio per la giovane attrice: Reaper, Mother Goose Parade, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie e Babes in Toyland.

Billi Bruno

Billi Bruno è Grace, la secondogenita di Jim e Cheril. È una bambina vivace e dispettosa e sembra aver preso tutto dal padre.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa nel video musicale Celebrity di Brad Paisley e in Eloise in Paris.

Conner Rayburn

Conner Rayburn è l’ultimo arrivato della famiglia, almeno fino all’arrivo di Jonathan e Gordon nella settima stagione.

Il personaggio del piccolo attore stima lo zio Andy e condivide con lui la sua passione per i supereroi e i fumetti.

Successivamente alla sitcom, Conner è apparso nelle serie tv Detective Monk, Cold Case, The Investigation of Lying e Zach in Old Dogs. Ha maturato anche un’esperienza di doppiaggio grazie a The Cleveland Show.

Mitch Rouse

Mitch Rouse è Ryan Gibson, il grande amore di Dana e l’unico in grado di accettare senza riserve il suo carattere. Dopo lo show, però, l’attore ha preso parte a progetti importanti.

Mo Collins

Mo Collins ha vestito i panni di Emily, la fidanzata di Andy che stravolge la sua routine con Jim.

Dopo La vita secondo Jim, l’attrice ha lavorato in varie serie tv come Modern Family, Men of a Certain Age, Love Bites, Chuck, Ave 43, Parks and Recreation e Fresh Off the Boat e qualche film come La musica del cuore e Nonno scatenato.

Jackie Debatin

Jackie Debatin è Mandy, la nuova fidanzata di Andy nella stagione 8 e sua futura moglie.

Dopo la breve apparizione nello show, l’attrice è apparsa in diverse serie televisive come Lie to Me, CSI Miami, Terriers – Cani sciolti, The Mentalist, The Office, Faking It, Law & Order: Unità Speciale, Pretty Little Liars e Castle. Al cinema ha partecipato a Satin, Besties, A Leading Man e Road Hard.

Cynthia Stevenson

Cynthia Stevenson ha interpretato Cindy Devlin, moglie di Tim e amica di Jim e Cheryl. In realtà lei e il marito non sono molto simpatici a Jim e Cheryl per via dei loro comportamenti bizzarri.

La rottura del matrimonio tra Cindy e Tim segna una breve relazione tra lei e Andy e un ritorno alla normalità per Tim.

Dopo la serie, Cynthia Stevenson è apparsa in moltissime serie tv (Men in Trees, Surviving Suburbia, Grey’s Anatomy, Life Unexpected, Private Practice, Scandal, Sleepy Hollow e Your Family or Mine) e qualche film (Snow Buddies, I Love You, Beth Cooper, Jennifer’s Body e Tiger Eyes).

Erik Estrada

Erik Estrada è Erik Estrada nell’episodio della quinta stagione intitolato Competizione e veste i panni dl Diavole nell’episodio dell’ottava stagione intitolato Processo celestiale.

Tra un’apparizione e un’altra, l’attore ha lavorato in varie serie televisive (Big Time Rush, The Neighbors e Liv e Maddie) e in vari film (Chupacabra vs. The Alamo, Planes: Fire & Rescue e Virtuous).

Robert Belushi

Robert Belushi è la versione adolescente di Kyle, il primo figlio maschio di Jim. Il protagonista lo incontra nei suoi sogni o nei suoi viaggi nel tempo.

L’attore è apparso anche in altri ruoli secondari, tra cui un cameriere, un pizzaiolo, un istruttore di volo e un giovane padre.

Dopo lo show ritroviamo il figlio di Jim in vari film come Appuntamento con l’amore, Il mostro della miniera e La stirpe del male e diverse serie tv come The Defenders, How I Met Your Mother, Agents of SHIELD, The Mentalist, Chicago P.D., Liv e Maddie e Ballers.

Christopher Moynihan

Christopher Moynihan è Chris, uno dei membri della band di Jim. Anche lui follemente innamorato di Dana.

Dopo le apparizioni nella sitcom ritroviamo l’attore in diverse serie tv: Dottor House, Boston Legal, 100 Questions, Cose da Uomini, Hello Ladies e Veep.

Linda Hamilton

Linda Hamilton è Melissa Evans, una vecchia compagna di college di Jim che appare nella quinta stagione nell’episodio Una donna per amico.

Dopo La vita secondo Jim, l’attrice è apparsa in Weeds, Chuck, Lost Girl, Bermuda Tentacles e Defiance.

Lee Majors

Lee Majors ha vestito i panni di Dio in due episodi dell’ottava stagione: Jim l’onnipotente e Processo celestiale.

Successivamente l’attore è apparso in varie serie televisive: Community, Grey’s Anatomy, Raising Hope, Ash vd Evil Dead.

