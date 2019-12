Strampalata e divertente. È questo che si può dire della sitcom americana Dharma & Greg che ci ha fatto conoscere le conseguenze di due mondi diversi a confronto, quello naif di Dharma e quello serioso di Greg.

Cast Dharma & Greg- foto reelgood.com

I due protagonisti non potrebbero essere più diversi tra loro: lei è un’istruttrice di yoga cresciuta in un ambiente anticonvenzionale e lui è un avvocato con alle spalle un famiglia dell’alta borghesia.

Nonostante ciò Dharma e Greg si innamorano a prima vista e decidono di sposarsi all’insaputa di tutti, dando origine all’incontro-scontro tra due stili di vita ed esperienze completamente diverse.

La serie televisiva ci ha accompagnato per 5 stagioni, salvo poi terminare nel 2002 senza un vero e proprio finale, visto che la sesta stagione non è stata mai realizzata.

Ma come saranno diventati i protagonisti? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori Dharma & Greg: ieri e oggi!

Jenna Elfman

Jenna Elfman – foto macomelosai.it

Jenna Elfman è Dharma Freedom Finkelstein, la bellissima e stravagante protagonista femminile della sitcom.

Dharma è stata cresciuta in modo anticonvenzionale dai suoi genitori hippy, Larry e Abby, ma scopre un altro modo di vivere quando incontra e sposa Greg.

È una donna spontanea, generosa e competitiva, ma diventerà molto più matura grazie al matrimonio con Greg.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in molte serie tv e film per la televisione: Obsessed, Due uomini e mezzo, Courting Alex, Brothers & Sisters, My Name Is Earl, Incinta per caso, Matumbo Goldberg, Shameless, Damages, 1600 Penn, Royal Pains, The Mindy Project, Growing Up Fisher, Imaginary Mary e Fear the Walking Dead.

Ha lavorato anche per il cinema con i film Looney Tunes: Back in Action, Touched, Struck, 6 mogli e un papà, Love Hurts, Amici di letto, I segreti di Big Stone Gap e Barry.

Thomas Gibson

Thomas Gibson- foto buscarfoto.com

Thomas Gibson è Greg Montgomery, l’impostato e serioso protagonista maschile della sitcom e marito di Dharma.

Greg proviene dall’alta borghesia di San Francisco ed è cresciuto con suo padre Edward (amministratore delle Industrie Montgomery) e sua madre Kitty (narcisista e ossessionata dall’apparenza).

Il carattere di Greg è completamente diverso. È sensibile, serio e organizzato in ogni cosa che fa, ma l’influenza di Dharma lo rende un uomo migliore e più completo.

Dopo Dharma & Greg, l’attore si è dedicato alla televisione con La finestra di Vermeer, Catastrofe a catena, Due uomini e mezzo e Criminal Minds.

Non ha trascurato nemmeno con il cinema con i film Eyes Wide Shut, I Flinstones in Viva Rock Vegas e Jack il Cane.

Susan Sullivan

Susan Sullivan- foto tvserial.it

Susan Sullivan è Kitty Montgomery, moglie del ricchissimo Edward, madre di Greg e suocera di Dharma.

Kitty racchiude l’essenza della donna snob, egocentrica e ossessionata dall’apparenza, ma la conoscenza di Dharma la mette di fronte al suo lato più sensibile e “umano”.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa molto in molte serie tv: Dead Like Me, Joan of Arcadia, Giudice Amy, Hope & Faith, Due uomini e mezzo, The Nine, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Castle – Detective tra le righe, The Real O’Neals, Il metodo Kominsky e L’uomo di casa.

Mitchell Ryan

Mitchell Ryan- foto noidegli8090.com

Mitchell Ryan è Edward Montgomery, ex militare in pensione, capo delle Industrie Montgomery e padre di Greg.

Edward è un uomo rigido soltanto all’apparenza. Ama sinceramente sua moglie (anche se non mostra mai apertamente il suo affetto) e va d’accordo con Dharma e i suoi genitori, anche se spesso si trova in disaccordo soprattutto con Larry.

L’attore era già famoso quando è entrato nel cast di Dharma & Greg e ha preferito dedicarsi alla televisione dopo il film Love for Rent.

Tra i suoi progetti televisivi ricordiamo la serie tv West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e il film Strikeout.

Mimi Kennedy

Mimi Kennedy- foto exploringmars.org

Mimi Kennedy è Abigail Kathleen “Abby” Finkelstein, moglie di Larry e madre di Dharma. In sostanza è un hippy convinta che si batte in difesa dell’ambiente e degli animali.

Abby lavora insieme a sua figlia e si intromette nella vita coniugale di Dharma e Greg nella speranza che le cose vadano bene tra loro.

La donna vorrebbe ufficializzare il suo legame con Larry e lo spingerà a sposarla. Anche se non più giovani i due avranno un bambino che chiameranno Harold “Harry” Christian.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in televisione con Una nuova vita per Zoe, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Cold Case, Grey’s Anatomy, Dr. House – Medical Division, Febbre d’amore, Medium, E.R. – Medici in prima linea, I signori del rum, Ghost Whisperer – Presenze, Private Practice, Tre bambini sotto l’albero, No Ordinary Family, Vi presento i miei, Criminal Minds, Love Bites, Untitled Jeff and Jackie Filgo Project, Scandal, In Plain Sight – Protezione testimoni, Drop Dead Diva, Up All Night, Anger Management, Mistresses – Amanti, Two Wrongs, Veep – Vicepresidente incompetente, Switched at Birth – Al posto tuo, Childrens Hospital, The Brink, The Catch e Mom.

Al cinema, invece, ha lavorato nei film A Single Woman, In the Loop, Parto col folle, Midnight in Paris, Cinque anni di fidanzamento, In Sickness and in Health e Squatters.

Alan Rachins

Alan Rachins- foto tvserial.it

Alan Rachins è Maria Laurence “Larry” Finkelstein, marito di Abby e padre di Dharma. Anche lui ha un’anima anticonformista che si oppone all’industrializzazione e crede nelle cospirazioni.

Larry vuole mostrarsi molto libero e aperto, ma in realtà è materialista e monogamo nella relazione con Abby. Avrà un altro figlio con lei e inizierà a lavorare alle Industrie Montgomery come guardia di sicurezza, salvo poi essere licenziato.

L’attore, dopo la sitcom, si è dedicato principalmente al teatro, anche se apparirà in Eli Stone, Rizzoli & Isles e Good Luck Charlie.

Shae D’Lyn

Shae D’Lyn- foto toofab.com

Shae D’Lyn è Jane Deaux, migliore amica di Dharma e sua vicina di casa. Il suo personaggio è piuttosto bizzarro, forse anche più della protagonista.

Jane si sposa con Pete, ma per le ragioni sbagliate: i due provano attrazione e temono di rimanere da soli. Alla fine divorzieranno.

L’attrice è apparsa in alcuni progetti televisivi dopo la sitcom: That ’70s Show, Boardwalk Empire – L’impero del crimine e Orange Is the New Black.

Joel Murray

Joel Murray- foto tvserial.it

Joel Murray è Pete Cavanaugh, migliore amico di Greg e suo collega di lavoro nonché futuro marito di Jane Deaux.

Pete è diverso da Greg. È immaturo, pigro e superficiale e anche a lavoro non eccelle neanche nei compiti più semplici.

Le relazioni di Pete sono fugaci e prive di sentimento. Forse la sua storia più lunga è proprio quella con Jane, ma anche quella è destinata a fallire.

L’attore, dopo la sitcom, è apparso in molte serie tv e film, tra i quali ricordiamo Hatchet, Mad Men, Awaydays, God Bless America, Shameless, Desperate Housewives, The Leftovers e Adorabile nemica.