Le repliche di Buffy l’ammazzavampiri (Buffy the Vampire Slayer) non riusciranno mai a placare il desiderio dei fan di scoprire quello che il futuro avrebbe riservato alla Cacciatrice.

La serie televisiva horror-action è nata da Joss Whedon dopo l’insuccesso dell’omonimo film del 1992 che resta sconosciuto a molti ancor oggi.

Buffy Summers e il suo gruppo di amici ci hanno fatto sorridere e piangere, ma anche lottare contro vampiri, demoni e forze oscure del male.

I 144 episodi su 7 stagioni sono stati sufficienti per far entrare tutti i personaggi di Buffy nel cuore di milioni di fan.

Ma come saranno diventati Buffy, Xander, Willows, Giles, Angel, Spike e gli altri? Scopriamo gli attori di Buffy l’ammazzavampiri: ieri e oggi!

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar è Buffy Summers, la Cacciatrice e protagonista indiscussa della serie televisiva di successo.

Il suo personaggio vive un’evoluzione nel corso delle stagioni, passando da dolce e ingenua liceale a guerriera pronta a tutto per salvare la città di Sunnydale e il mondo dal male.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in vari film (Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, The Grudge, The Grudge 2, L’incubo di Joanna Mills, Southland Tales, Suburban Girl, The Air I Breathe, Possession e Veronika Decides to Die) e serie tv (Angel, Sex and the City, Grosse Pointe, Ringer, The Crazy Ones, Those Who Can’t , Cruel Intentions e The Big Bang Theory).

Nicholas Brendon

Nicholas Brendon è Xander Harris, uno dei migliori amici di Buffy e suo alleato nella battaglia contro le forza del male.

Il suo personaggio è impacciato e ironico, ma sa essere un amico leale e prezioso nel momento della battaglia.

L’attore ha vissuto alcuni anni sfortunati prima di partecipate a serie tv come Kitchen Confidential, Criminal Minds, Private Practice, Hollywood Heights e Faking It e ai film Unholy, Blood on the Highway, A Golden Christmas, The Portal, The Quincy Rose Show, Hard Love, Big Gay Love, Coherence, The Morningside Monster e Indigo.

Alyson Hannigan

Alyson Hannigan è Willow Rosenberg, la migliore amica di Buffy e personaggio chiave in molte delle avventure della Cacciatrice.

Willow è intelligente, appassionato e abile con il computer e diventa una strega potentissima, anche se metterà in pericolo sé stessa e gli altri molte volte.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato al cinema con American Pie – Il matrimonio, Hot Movie, Love, Wedding, Marriage, American Pie: Ancora insieme e in televisione con Angel, That ’70s Show, Veronica Mars, How I Met Your Mother e Tit for Tat.

Anthony Stewart Head

Anthony Stewart Head è Rupert Giles, il secondo Osservatore di Buffy e unica sua figura paterna nella serie.

Il suo personaggio fa parte del Consiglio degli Osservatori e rispetta ogni regola imposta, ma non esita a schierarsi dalla parte di Buffy e fare di tutto per farla migliorare come persona e Cacciatrice.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato in molti film quali Fat Slags, Framing Frankie, Imagine Me & You, Scoop, Sparkle, Amelia and Michael, Sweeney Todd, Repo! The Genetic Opera, Ella, The Inbetweeners Movie, The Great Ghost Rescue, Ghost Rider, The Iron Lady, Percy Jackson: Sea of Monsters, Convenience, Real Life, Hereafter, Death of a Farmer, Flying Home, Deruddere, Rocky Horror Show Live, Despite the Falling Snow, The Brother, A Street Cat Named Bob e Feedback.

Il volto di Rupert Giles è apparso anche in varie serie tv: My Family, Little Britain, New Tricks, Monarch of the Glen, M.I.T.: Murder Investigation Team, Rose and Maloney, Hotel Babylon, Doctor Who, Sensitive Skin, Sold, Freezing, The Invisibles, Merlin, Free Agents, NTSF:SD:SUV, You, Me & Them, Dominion, Galavant, Yonderland, Drunk History: UK, Guilt, Still Star-Crossed, Girlfriends, The Split e The Cruise.

David Boreanaz

David Boreanaz è Angel, l’unico vampiro con l’anima e grande amore di Buffy. Il suo personaggio vive il tormento dei suoi misfatti e tenta di redimersi aiutando la Cacciatrice.

Il suo ultimo gesto d’amore per Buffy è quello di lasciarla andare e allontanarsi dalla città dopo la battaglia contro il sindaco-demone.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in televisione (Bones, Full Circle, Sleepy Hollow e SEAL Team) e al cinema (The Hard Easy, The Crow: Wicked Prayer, These Girls, Mr. Fix It, Suffering Man’s Charity, The Mighty Macs e Officer Down).

James Marsters

James Marsters è Spike, un vampiro anticonformista che entra in scena nella seconda stagione insieme a Drusilla e successivamente si unirà alla Scooby Gang per amore di Buffy.

Dopo la serie, l’attore è apparso al cinema con i film Shadow Puppets, P.S. I Love You, Dragonball Evolution e Dragon Warriors.

Il nostro Spike ha avuto più successo con la televisione grazie a Angel, Strange Frequency, Andromeda, The Mountain, Smallville, Saving Grace, Senza traccia, Torchwood, Numb3rs, Lie to Me, Caprica, Hawaii Five-0, Supernatural, Wedding Band, Warehouse 13, Witches of East e Runaways.

Eliza Dushku

Eliza Dushku è Faith Lehane, la Cacciatrice risvegliata dopo la morte (di pochi secondi) di Buffy nella battaglia contro il Maestro.

Il suo personaggio è borderline: agisce in nome del Bene, ma si schiera dalla parte del sindaco-demone quando non si sente accettata e capita da Buffy e dal gruppo.

Dopo la serie tv, l’attrice è apparsa in molti film quali Wrong Turn, The Kiss, The Last Supper, On Broadway, Nobel Son, Sex & Breakfast, Bottle Shock, The Alphabet Killer, The Coverup, Open Graves, Locked In, Herd Mentality, Roar of the Crowd, The Scribbler e Jane Wants a Boyfriend.

Eliza non ha trascurato neanche il piccolo schermo, recitando in serie tv come Angel, Tru Calling, That ’70s Show, Ugly Betty, Dollhouse, The Big Bang Theory, White Collar, The League, Leap Year, Banshee e Bull.

Inoltre ha lavorato come doppiatrice in diverse serie animate, videogiochi, film d’azione e web-series d’animazione.

Seth Green

Seth Green è Daniel “Oz” Osbourne, il primo interesse amoroso di Willow e primo lupo mannaro della serie televisiva.

Il suo personaggio è ermetico in ogni cosa che fa e dice, ma si rivela un compagno di avventura davvero speciale prima di abbandonare tutto per ritrovare se stesso.

Dopo la serie tv, l’attore ha lavorato in vari film (Party Monster, The Italian Job, Scooby-Doo 2, Without a Paddle, The Best Man, Electric Apricot, Sex Drive, Old Dogs, The Story of Luke e Dear Dictator) e diverse serie tv (Angel, That ’70s Show, Grey’s Anatomy, Will & Grace, Heroes, My Name is Earl, How I Met Your Mother, Men at Work, Dads e Community).

Seth si è dedicato anche al doppiaggio di molte serie animate come I Griffin, L’era glaciale – La grande caccia alle uova e Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja.

Charisma Carpenter

Charisma Carpenter è Cordelia Chase, l’ape regina del liceo di Sunnydale che entra a far parte del gruppo quando frequenta Xander.

Il suo personaggio è snob e superficiale, ma nasconde una grande determinazione. Dopo la lotta contro il sindaco-demone, però, scompare dalla serie.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato in televisione con serie tv come Angel, Strange Frequency, Miss Match, The Division, LAX, Streghe, Veronica Mars, Back to You, Greek, Big Shots, CSI – Scena del crimine, La spada della verità, Burn Notice, Supernatural, The Lying Game, Blue Bloods, Sons of Anarchy, Scream Queens, Chicago P.D., Lucifer, Criminal Minds: Beyond Borders e 9-1-1.

È apparsa anche al cinema con Psychosis, The Expendables e The Expendables 2, Crash Site, Doorway to Heaven, Bound e Girl in Woods.

Marc Blucas

Marc Blucas è Riley Finn, il secondo amore di Buffy e membro dell’Organizzazione guidata dalla professoressa Maggie Walsh.

Riley è un soldato in tutto e per tutto, ma perde le sue certezze e le sue sicurezze quando conosce la Cacciatrice. Le incomprensioni e la voglia di essere all’altezza lo porteranno ad allontanarsi.

L’attore ha lavorato molto al cinema (I Capture the Castle, Prey for Rock & Roll, View from the Top, The Alamo, First Daughter,Thr3e, The Killing Floor, The Jane Austen Book Club, After Sex, Meet Dave,Animals, Stay Cool, Stuntsmen, Mother and Child, Deadline, Knight and Day, Red State, Touchback, Sleeping with Other People, The Red Maple Leaf, Brawl in Cell Block 99 e Looking Glass).

Non si è fatto mancare neanche la televisione con serie tv come Dr. House – Medical Division, Eleventh Hour, Lie to Me, Castle, Law & Order: LA, True Blood, Body of Proof, Terapia d’urto, Blue Bloods, Killer Women, Stalker, CSI – Scena del crimine, Limitless, Underground, Notorious, Dietland e The Fix.

Emma Caulfield

Emma Caulfield è Anya Jenkins, un ex demone della Vendetta (diventato umano) che si innamora perdutamente di Xander.

Il suo personaggio non sa come comportarsi da essere umano e per questo parla a sproposito e fa osservazioni ovvie. Ciononostante sarà un supporto prezioso per Buffy e i suoi amici.

Dopo Buffy, l’attrice ha lavorato in qualche film di nicchia e poche serie tv di successo quali Private Practice, Leverage, Once Upon a Time, Life Unexpected, Royal Pains e Fear the Walking Dead.

Amber Benson

Amber Benson è Tara Maclay, una collega di università di Willow e Buffy che diventa l’interesse amoroso della nostra strega.

Tara è timida e dolce, ma ha le idee chiare sulla magia e su Willow. Purtroppo, però, muore a causa di un errore di Warren nell’ultima stagione.

Dopo la serie, l’attrice ha partecipato a film come Race You to the Bottom, Lovers, Liars & Lunatics, Simple Things, Act Your Age, Kiss the Bride, Strictly Sexual, The Blue Tooth Virgin, One-Eyed Monster, Tripping Forwar, The Killing Jar, Another Harvest Moon, Dust Up, Desire Will Set You Free, Selling Isobel, The crooked man, House of Demons, The Nightmare Gallery e Glossary of Broken Dreams.

Amber è apparsa anche a diverse serie tv: Cold Case, The Inside, Supernatural, Holiday Wishes, Gryphon, Private Practice, Grey’s Anatomy, Ringer, Husbands, Morganville: The Series e Red vs. Blue.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg è Dawn Summers, la Chiave di Gloria trasformata da energia in innocente e irreverente sorella della Cacciatrice.

Buffy è stato un trampolino di lancio per la giovane attrice. Ha recitato in vari film (EuroTrip, Mysterious Skin, Ice Princess, Beautiful Ohio, Black Christmas, Controcorrente, 17 Again, Poliziotti fuori, Take Me Home Tonight, Sexy Evil Genius, The Scribbler e Un regalo per natale) e varie serie tv (Six Feet Under, Dr. House – Medical Division, Law & Order: Criminal Intent, Gossip Girl, Mercy, Love Bites, Weeds, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles e Sleepy Hollow).

Myriam